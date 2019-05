Új blockchain alapú rendszer hódít a tengeri szállítmányozásban

Azzal, hogy a genfi székhelyű Mediterranean Shipping és a marseille-i székhelyű CMA CGM - a világ második, illetve negyedik legnagyobb konténerszállító vállalata - is csatlakozik a 2018 augusztusa óta működő, TradeLens nevű kereskedési platformhoz, a tengeri szállítmányoknak már közel fele ér sokkal gyorsabban célba.Eddig több mint száz vállalat, kikötő vagy hatóság, köztük például a Procter & Gamble, az Egyesült Államok vámhivatala és határőrsége, a holland és a belga vámigazgatás, szingapúri, rotterdami, szaúd-arábiai és ausztrál kikötők csatlakoztak az IBM amerikai informatikai óriáscég és a Maersk által közösen kifejlesztett blokkláncrendszerhez.A TradeLens elosztott és megváltoztathatatlan feljegyzéseket generál, így teszi lehetővé az ellátási láncon belüli szállítmányok valós idejű nyomon követését a fogyasztóknak, a hajózási vállalatoknak, a szállítmányozóknak, a kikötői hatóságoknak és a vámszolgálatoknak is. Az új felület tavaly augusztusi elindításakor az IBM és a Maersk közölte, hogy "akár 40 százalékkal is lecsökkenthetők a szállítási idők az Egyesült Államokon belül, mivel az egyes részfolyamatok között a blokkláncnak köszönhetően nullára csökken a várakozás", így tranzakciónként több ezer dollárt lehet megspórolni.A Maersk adatai szerint évente több mint 4 ezermilliárd dollár értékű árut juttatnak célba konténerhajókkal, ez a globális áruforgalom 90 százalékát fedi le. A konténeres szállítás költségeinek mintegy 20 százalékát teszi ki a lassú és munkaigényes papírmunka, amelynek jelentős részét meg lehet spórolni, ha a TradeLens alkalmazása teljeskörűvé válik.