Magasról lehet nagyot zuhanni - Mi történik az év sztárpapírjainál?

Megtalálták a technológiai részvényeket a befektetők

Ahogy az idei amerikai részvénypiaci emelkedésben, úgy most az októberi esésben is kivették a részüket az amerikai technológiai óriások. Csak októberben 280 milliárd dollárt veszítettek piaci kapitalizációjukból a FAANG-részvények, a Facebook például már 30 százalékot esett a csúcsához képest.

1. Magasról lehet nagyot esni

Az, hogy az októberi esésben a technológiai részvényeket ütik a leginkább, több tényezőre is visszavezethető:Azt, hogy idén újabb és újabb történelmi csúcsokra emelkedtek az amerikai tőzsdék, nagyban támogatta a technológia szektor - különösen a hatalmasra cégekké hízott FAANG-vállalatok - szárnyalása. Az októberi esés ellenére az Amazon még mindig 50, a Netflix pedig több mint 70 százalékos pluszban van idén.

2. Változik a világ

3. Jön a jelentési szezon

Mostanra a négy legnagyobb piaci kapitalizációjú amerikai vállalat a technológia szektorból kerül ki (és amíg a Facebookot meg nem előzte Warren Buffett cége, a Bershire Hathaway, addig az öt legnagyobb is), így bármi történik ezeknél a részvényeknél, azt az egész piac megérzi. És mivel nekik jól ment, így az amerikai indexek is rekordokat döntögettek, miközben az európai és az ázsiai tőzsdék már nem tudtak tovább emelkedni.Az elmúlt egy évtized alacsony kamatkörnyezettel jellemzett időszaka kedvezett a technológiai vállalatoknak, a befektetők számára vonzóak voltak a technológiai részvények, mert gyakorlatilag az egyetlen olyan szektor volt, ami szignifikáns profitnövekedést tudott felmutatni. De változik a világ. Az érték alapú befektetések olcsók és lemaradók voltak a részvénypiaci emelkedésben, viszont ha most megnézzük őket, akkor a defenzív papírok jellemzően a felülteljesítők, ahogy változnak a befektetői preferenciák és az érték alapú befektetések felé fordulnak a piacok.Közeleg a negyedéves vállalati jelentési szezon, a technológiai vállalatok közül a héten jelent a Netflix, az IBM és az eBay. Eddig nem volt gond a szektor eredményeivel és a harmadik negyedévre is kétszámjegyű profitnövekedést várnak az elemzők: az újonnan megalkotott S&P kommunikációs szolgáltatások szektor (ami tartalmazza a Facebook, a Netflix és az Alphabet részvényeit) 13 százalékos bevételnövekedés mellett 19 profitnövekedést könyvelhetett el a harmadik negyedévben év/év alapon a konszenzus szerint, míg az információs technológiai indexben szereplő vállalatok bevétele 9 százalékkal, profitja 17 százalékkal emelkedhetett.A FAANG-részvények közül az Apple az S&P 500 index legnagyobb profitgyára, és bár a növekedési sztorinak számító Netflix és az Amazon alig termel profitot, az öt cég együttesen így is az index összesített profitjának több mint 8 százalékát adja most.

4. Adatbotrányok

5. Elemzői vélemények

Árazás

Egyes vélemények szerint azonban most túlságosan optimisták az elemzők. A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban számos technológiai terméket sújtottak vámokkal, ami kihathat az iparági növekedési rátákra. A Barclays elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a második negyedévben már a szektor több szereplője is a konszenzustól elmaradó bevételi számot közölt, amire a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa. A devizaárfolyam-változások és az európai szabályozási változások sem kedveznek a szektornak, így az elemzők növekedési várakozásai jelenleg nem túl realisztikusak. Ennek fényében pedig előfordulhat, hogy csalódást okoznak a harmadik negyedéves jelentési szezonban a technológiai vállalatok.Az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdőjelek mindig is az internetes cégek felett lebegtek. Az egyik nagy kockázat, hogy hogyan használják fel az adatainkat arra, hogy személyre szabott hirdetéseket tudjanak kínálni, a másik, hogy időről időre előfordulnak adatlopások. A Cambridge Analytica-botrány után az elmúlt hetekben újabb súlyos ügyekre derült fény. A Facebooknál egy biztonsági rés miatt hackerek férhettek hozzá felhasználói adatokhoz, a legfrissebb hírek szerint 30 millió felhasználó adatait lophatták el.Nem a Barclays elemzője volt az egyetlen, amelyik mostanában a szektor romló kilátásaira figyelmeztetett. A Goldman Sachs elemzője a kínai fogyasztás lassulása miatt lát kockázatokat, ami negatívan érintheti az amerikai exportorientált vállalatokat. Kiemelte az okostelefon-piacot, ahol csökken a kereslet, ez pedig az iPhone miatt nem kedvez az Apple-nek.Historikus viszonylatban nem számítanak drágának a FAANG-részvények. A javuló profitabilitásuknak köszönhetően lassan már értelmezhető lesz az Amazonnál és a Netflixnél is a P/E ráta, a Facebook árazása gyakorlatilag mélyponton van és az Apple, valamint az Alphabet is jóval olcsóbb most, mint a 2008-as válságot megelőzően.

Az látszik, hogy a növekedést még mindig magas árazással díjazzák a befektetők, a szektorból a Netflix és az Amazon lóg ki, de nem csak a részvényeik értékeltsége magas, hanem a profitnövekedési rátáik is.

EV/EBITDA alapján az Apple, az Alphabet és a Facebook árazása nem magas, a Netflix számít drágának a szektorban.