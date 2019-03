Magyar szponzorai is lehetnek a foci Eb-nek

bankszektor

biztosítási szektor

telekommunikációs szolgáltatások és rendszerek

humán erőforrás és munkaerő-közvetítés

vasút

légiközlekedés

Az UEFA 2018-22 közötti szponzorációs programja a selejtezők és a Nemzetek Ligája mellett többek között a jövő nyári Európa-bajnokságra is vonatkozik. A nemzetközi szövetségnek vannak globális szponzorai, mint a Volkswagen, a booking.com, a Hisense, az Alipay és a Socar, mellettük a következő hetekben még egy hasonló globális támogató nevét jelenthetik be. Ezen felül azonban programot hirdetnek nemzeti szponzoroknak is.Mindez azét lehet érdekes a magyar cégek számára, mert a jövő nyári kontinenstornának 12 ország ad helyt, köztük az új budapesti Puskás Ferenc Stadion. Az UEFA több kategóriában várja a lehetséges szponzorok jelentkezését:A fenti hat kategóriában mind a 12 országban maximum két nemzeti szponzorációs csomag lesz elérhető. Ugyanakkor az érdeklődő cégek pályázhatnak egy vagy egynél több rendezőország szponzorációs csomagjára is - közölte az MLSZ.