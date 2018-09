Magyar tulajdonú autóipari gyárat adták át Miskolcon

Az OEM-ek térfoglalása megtörtént a térségen belül, a TIER 1-es beszállítókat ők hozzák be. A magyar iparpolitikának, befektetőknek most az a feladata, hogy minél magasabb hozzáadott értékű tevékenységgel bekapcsolódjunk ebbe a láncba. Ilyen méretű szerszámok gyártására alkalmas független szerszámgyár Közép - Kelet - Európában, Miskolc 500 kilométeres sugarú környezetében nem létezik

"Például a Jaguár Land Rover azért Szlovákiában, Nyitrán nyitott végül üzemet, mert nem találtak Magyarországon megfelelő méretű, független szerszámgyártót.

Az autógyártás egyik legfontosabb kellékei azok a több tíztonnás acélformák, amelyeket felszerelnek a sorozatgyártást végző fröccsöntő, hideglemez-alakító gépekre. Ezeknek az úgynevezett szerszámoknak a gyártását végzik a Miskolcon átadott gyárban.- mondta Pócs János, a Spinto Hungária Kft. ügyvezetője a Portfolio-nak a miskolci üzem megnyitása kapcsán.Hozzátette, hogy bár vannak Magyarországon kisebb ilyen jellegű szerszámüzemek, ahol megfelelő tudás van, de a gépek mérete, az üzem teherbírása a meghatározó.Az Audinak például van hatalmas szerszámüzeme Győrben, de az kizárólag a saját konszern számára szállít be" - tette hozzá az ügyvezető.

De itt már megjelenik egy fél tucat magyar tulajdonú beszállító is, mint a Fémalk Zrt vagy a Csaba Metál. Csakhogy a gyártáshoz szükséges nagyméretű szerszámaikat eddig ők is csak német vagy olasz beszállítóktól tudták megrendelni"

Pócs szerint azért stratégia jelentőségű a Spinto miskolci üzeme, mert ez a hiányzó láncszem a magyar autóiparban. "Az értéklánc tetején vannak az ismert brandeket tulajdonló originális összeszerelő üzemek - úgynevezett OEM-ek - mint a Mercedes, az Audi vagy a BMW. Ezeknek a gyártóknak - és a magyar gazdaságpolitikának is - fontos törekvése, hogy minél több lokális, magyar gyártó tudjon bekapcsolódni a termelésbe. Azonban itt nagyon komoly piacralépési korlátok vannak mind bérek, mind tőke, mind munkaerő tekintetében. Ez a Tier 1-es szint, ahol szintén jellemzően multinacionális beszállítók vannak jelen, mint a Robert Bosch, vagy a Continental.- mondta az ügyvezető.A gyár augusztus végén kapta meg a működési engedélyét és rögtön a próbaüzem alatt már élő megrendelésre gyártott. Egyelőre évi 30-40 nagy szerszám gyártását tudják vállalni, de ha a terveknek megfelelően további külföldi megrendelések érkeznek, rövid időn belül meg tudják duplázni a kapacitásunkat az üzem bővítésével.

Ajánlatkérés szintjén már vannak külföldi megrendelők is, a tervek szerint európai piacra, például Németországba is szállítanak majd. De a régiós, és magyarországi szerep azért is fontos, mert a beszállítóknak cél, hogy minél közelebb legyen a szerszámgyár, ha eltörik vagy elkopik, minél gyorsabban lehessen cserélni."Befektető részről egy szerszámgyár hosszú távú elköteleződést igényel, hiszen amíg nem épült meg a gyár, addig nincs megrendelés, a befektetők pedig ugyanakkor jellemzően olyan üzletbe szeretnek beszállni, ahol már van egy megrendelésállomány. Ezt a tyúk-tojás effektust kellett feloldani úgy, hogy olyan elkötelezett pénzügyi befektetőket találjunk, akik megértették, hogy erre erős a piaci igény és gazdasági szempontból is kulcskérdés, hogy egy magyar kkv be tud lépni az autóipari beszállítók bizalmi körébe" - mondta Pócs.

A cégregiszter szerinti magánbefektetők Filep Henrietta, Mucsányi Zoltán és Pócs János mellett beszállt a Lantos Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely Lantos Csaba érdekteltsége, aki az utóbbi időben inkább a magánegészségügyi szektorban volt aktív, de megtaláljuk a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető Gran Equity elnevezésű tőkealap-kezelőt is a befektetők között, állami részről pedig az MFB Invest, a magyar fejlesztési bank befektetőcégét.A beruházás 5,9 milliárd forintból valósult meg, 140 embert alkalmaznak az üzemben, a projekthez a kormány 2,4 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosított.