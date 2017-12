Magyarország is érintett lehet? - Mélyen hallgatnak a mérgező anyaggal dúsított matracokról

Különös csend övezi a mérgező anyaggal dúsított matracok ügyét

Válaszokra várva

Az IKEA-n kívül más gyártókkal, kereskedő vállalatokkal, illetve termékeikkel kapcsolatban sem érkezett panasz a fogyasztóvédelemhez a BASF ügy kapcsán?

Kijelenthető, hogy Magyarországra nem került a szóban forgó termékekből?

Kijelenthető, hogy a diklórbenzol ebben a formában és halmazállapotban, matracok alapanyagaként, még magas koncentrációban sem káros az egészségre?

Használata és jelenléte milyen mértékben megengedett a hazai szabályok szerint a bútorokban és egyéb termékekben? Miért van az, hogy noha az anyag nem káros az egészségre, bizonyos gyártók - pl. az IKEA - tiltják a jelenlétét termékeikben?

Eltérnek a diklórbenzol felhasználására vonatkozó magyarországi szabályok a nemzetközi gyakorlattól?

Tapasztalataik és a fogyasztói visszajelzések szerint az új, NFM alá sorolt fogyasztóvédelmi hatósági rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket? Elégedettek vele a fogyasztók?

Előzmények

A járási hivatalhoz kell fordulni a panasszal Ami a fogyasztóvédelmi panasztétel és ügyintézés általános menetét illeti, az NFM kommunikációs főosztályának tájékoztatása szerint, "amennyiben egy magyar vásárlónak bármely termékkel kapcsolatban panasza merül fel, azt a lakóhelyéhez legközelebbi járási hivatalnál kell jeleznie, amely fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatáskörben eljár. Ha a hatósági eljárás során megállapítják, hogy a termék veszélyes, intézkednek a forgalomból való kivonásáról (azaz leveszik a polcokról), ezen felül a kockázat súlyától függően akár a vásárlóktól való visszahívásról is."

További intézkedés nem indokolt a BASF matrac-ügyben azt követően, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bekérte a német és francia piacfelügyeleti hatóságoktól az üggyel kapcsolatos részletes információkat, vizsgálati eredményeket, illetve hogy a francia piacfelügyeleti hatóság laborvizsgálata alapján azt nyilatkozta, hogy a felhasznált diklórbenzol mennyiség nem jelent kockázatot - reagált megkeresésünkre a fogyasztóvédelmi feladatokat az év eleje óta ellátó tárca kommunikációs főosztálya.Az NFM szerint a hazai fogyasztóvédelmi hatóságokhoz nem érkezett panasz az IKEA diklórbenzol tartalmú matracával kapcsolatban. Ezt igazolja az áruházlánc tájékoztatása is, amely szerint bizonyossá vált, hogy magyarországi üzleteibe nem került a kérdéses termékekből. Ám, ha az IKEA termékeivel kapcsolatban nem is érkezett panasz, azt ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy más gyártók termékei kapcsán ne vetültek volna fel kérdések a vásárlókban.A Portfolióhoz érkezett olvasói jelzések alapján ugyanis már október közepén, egy magyar fejlesztésű matrac felkeltette a gyanút, aminek "furcsa, erős, csípős vegyszer illata volt". Noha a gyártó és az eladó cég azt állította, minden matracnak van egy jellegzetes illata, ami természetes, a szóban forgó olvasót ez nem nyugtatta meg, ahogyan az sem, hogy miután két hétig szellőztette huzat nélkül a matracot, még mindig "erős illata" volt. Ezt követően olvasónk ismét megkereste a forgalmazót és gyártót, amely egy tanúsítványt küldött válaszul, valamint közölte, amikor értesült a szennyezésről, elkülönítette az érintett alapanyagot. Miután mindez továbbra sem győzte meg tökéletesen a vásárlót, a fogyasztóvédelem átszervezése miatt pedig tanácstalan volt, hogy hová forduljon a problémájával, végül úgy döntött, a nyilvánosság erejében bízva megosztja velünk történetét.Az olvasó - aki a mi figyelmünket is felhívta az esetre - most azt tervezi, keres egy független vegyelemző labort, ahol bevizsgáltathatja a matracot. Az általa vásárolt termék gyártója és forgalmazója hajlandónak mutatkozik arra, hogy a szóban forgó matracot egy független laborban való vegyelemzésnek vessék alá a cég költségén. Olvasónk azonban azt mondja, ha minden kötél szakad, és amennyiben nem milliós tételről van szó, végső esetben ő maga a saját költségén is elvégeztetné a vizsgálatot.Noha egyértelműen hatósági feladatnak tűnik, a jelek szerint ilyen vizsgálat Magyarországon - legalábbis mindeddig - nem indult.Miután továbbra is számos kérdés nyitott az ügyben, ismét a fogyasztóvédelemhez, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordultunk. Szerettünk volna választ kapni arra, hogy:Kérdéseinkre körülbelül egy héttel levelünk elküldése után továbbra is várjuk a válaszokat.Amint arról a Portfolio nyomán a hazai sajtó is beszámolt , augusztus 25. és szeptember 29. között egy technológiai hiba következtében egy ideig rendkívül magas mérgező diklórbenzol tartalmú alapanyaggal látta el matrac- és bútorgyártó ügyfeleit a BASF. Az anyag felhasználásával készült termékek több bútoráruház, így az IKEA kínálatába is bekerültek. Ugyan a diklórbenzol megemelkedett szintje az áruházlánc tájékoztatása szerint nem káros az egészségre, ezzel együtt az IKEA mégis minden termékében tiltja az anyag használatát. A vállalat több országban azonnal leállította a szóban forgó termékek árusítását, a magyarországi áruházakba ugyanakkor közlése szerint ilyen termékek nem kerültek. Állításuk szerint pontosan ezért nem közölték az október közepén tudomásukra jutott információt a magyar piaccal, noha az áruházak vevőszolgálatán, illetve a facebook oldalukon folyamatosan kaptak erre vonatkozó vásárlói kérdéséket.Tájékoztatásuk alapján azért mondható el nagy biztonsággal, hogy magyar piac nem érintett, mert a gyárból kikerülő habtömb útja a BASF tájékoztatása alapján nyomon követhető, tehát amikor a magyar piacot elérték, a termékeket már automatikusan kiszűrték a logisztikán és visszaküldték. Az egyebek mellett ugyancsak érintett Németország viszont nagyobb piac 52 áruházzal (szemben a magyarországi hárommal), szerteágazóbb logisztikával, így értelemszerűen több időre van szükség ahhoz, hogy a termékek biztonságosságát az IKEA kimondhassa. Emellett pedig nemcsak a német piac érintett, így az IKEA jobbnak látta több piacon vissza is hívni az érintett termékeket, addig is, amíg nem győződik meg azok biztonságosságáról. Az IKEA-nál jelenleg is folyamatban lévő nemzetközi vizsgálat célja annak feltárása, hogy a megnövekedett diklórbenzol tartalmú termékek pontosan, hová, mely piacokra és mely áruházakba jutottak el. A Nyugat-Európában visszavont termékek mennyiségéről a társaság egyelőre nem tudott számszerű tájékoztatást adni.