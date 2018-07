Magyarország lesz Kína új üdvöskéje a régióban? A térkép mást mutat

Kína az EU megosztására használhatja a 16+1 platformot a pekingi kormány számára kritikus kérdésekben, noha a kínai beruházások jelenlegi szintje a közép-kelet-európai országokban valójában meglehetősen szerény.

A Kínát és a térség államait összefogó úgynevezett 16+1 platform július 7-i csúcstalálkozóján 18 kétoldalú megállapodás született, jelentős új beruházási kezdeményezést ugyanakkor nem hozott. Önmagában a csúcs időzítése is "elevenbe vág", hiszen arra néhány nappal Li Ko-csiang kínai miniszterelnök Berlini látogatása előtt, és pár héttel a június 16-i pekingi Kína-EU-csúcsot követően került sor - fogalmaz Otilia Dhand, a Teneo Intelligence alelnöke. Németország a közelmúltban már kifejezte aggályait azzal kapcsolatban, hogy

(Teneo Intelligence)

Kína ugyanis a jelek szerint elsősorban azon országokkal igyekszik jó viszonyt ápolni a térségben, amelyek kapcsolatai Brüsszellel problémásak, leginkább Magyarországgal

Ez a stratégia Magyarországnak és Lengyelországnak kedvezhet a Teneo Intelligence szerint - azzal együtt, hogy a tervezett fő útvonalak nagy ívben elkerülik Magyarországot.

A kínai beruházások értéke az EU-hoz 2004-ben és azóta csatlakozott tagállamokban összességében körülbelül 5,5 milliárd euróra rúgott 2017-ben, ami a más, nagyrészt nyugati EU-tagok hozzájárulásából származó uniós forrásokkal és beruházásokkal összevetve elhanyagolhatónak nevezhető. A kínai beruházásokból Magyarország oroszlánrészt vállal mintegy 2,1 milliárd euró értékben, Lengyelországot (1 milliárd euró) és Romániát (900 millió euró) megelőzve.A kínai vállalatok ennél jelentősen nagyobb beruházási szándékról beszéltek az elmúlt években. Ezek azonban csak lassan valósulnak meg, egy részük pedig vélhetően végleg kudarcba fullad, részben a kínai korrupcióellenes erőfeszítések hatására. 2016-ban például a kínai vállalatok mintegy 2,5 milliárd euró értékű beruházási terveket jelentettek be egyedül Csehországban, de ennek eddig csak körülbelül az ötöde valósult meg. Összevetésül, Kína az EU-ban csak 2017-ben 28,5 milliárd euró értékű beruházást eszközölt becslések szerint, aminek zöme az olyan magországokban valósul meg mint Németország.Így, míg a kínai beruházások jelenlegi szintje a térségben valójában csekély, a gazdasági együttműködés jövőbeli potenciálja az EU keleti tagjait a kínai figyelemért folytatott vetélkedésre, egyben a Peking érdekeihez való alkalmazkodásra ösztönzi. Mindazonáltal egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy egyes országok másoknál jobban fognak részesülni az előnyökből.- hívja fel a figyelmet a Teneo. A másik oldalról ezen országok Kínára mint az EU-pénzek, illetve az uniós magországok beruházásainak alternatívájára tekintenek, amelyek az EU-s kapcsolatok romlásával csökkenhetnek.A kelet-európai országok javuló kínai kapcsolatai pedig erősítik azt a félelmet, melyek szerint Kína esetleg az EU politikai befolyásolására használja fel azokat, valamint hogy mindez az EU-magországok piacvesztésével járhat. Például a Kína által finanszírozandó Budapest-Belgrád gyorsvasút ügye nem csupán az uniós versenyszabályok veszélyeztetésének kérdését veti fel, hanem azt az aggályt is, hogy Kína ezáltal igyekezhet befolyásolni az EU álláspontját Peking dél-kínai-tengeri igényeire vonatkozóan. Az EU magországai igyekeznek is lebeszélni a régió kormányait a kínai kapcsolatról. Amint arról a Reuters cikke nyomán a Portfolio is beszámolt , idén Budapesten lobbizott egy francia-német tárgyalódelegáció azzal a céllal hogy a magyar kormány távolodjon Kínától, de visszautasították őket, és júniusra sikerült is véglegesítenie Magyarországnak a kínaiakkal a Budapest-Belgrád beruházás menetrendjét.A kétoldalú megállapodások megvalósításának hiánya, és az ennek nyomán érzett fokozódó csalódottság azonban hamarosan gyengítheti a régiós országok lelkesedését a 16+1 platform, valamint a kínai beruházások iránt egyaránt. A platform júliusi csúcstalálkozóján 18 kétoldalú megállapodás születetett, jelentős új beruházási kezdeményezést ugyanakkor nem hozott. Ezért máris egyfajta szkepszis érzékelhető a platformban való részvétel értékét illetően, különösen Lengyelországban.Kína azonban már nem is feltétlen abban gondolkodik, hogy befolyását az egész régióra kiterjessze, hanem ehelyett a jelek szerint bizonyos országokra fókuszál. Különösen azokra, amelyek a Peking által 2013-ban meghirdetett Új Selyemút terv, későbbi nevén Egy Övezet, Egy Út program által kijelölt, az EU-piacait célzó új Selyemutak mentén terülnek el.Míg Románia a jelek szerint szintén felkeltette Peking érdeklődését, elkötelezettsége Lengyelország felé jócskán gyengült, éles kontrasztban Magyarországgal.

(Teneo Intelligence)

a kínai tőke növekvő jelentése a régiós országok eladósodottságát is kedvezőtlenül befolyásolhatja.

A régió kormányai örömmel fogadják a tőkehiányos, ugyanakkor sokaknak munkát adó ágazatokba történő kínai beruházásokat, amelyek a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk mellett a kormányok népszerűséget is növelhetik. Szintén a kínai tőke mellett szól, hogy annak befogadását sok országban kevésbé érzik szoros politikai elköteleződésnek, mint az EU-hoz, vagy a szintén növekvő balkáni befolyásért dolgozó Oroszországhoz köthető finanszírozást.Ezzel együtt széles körben tapasztalhatóak a kínai beruházásokhoz kapcsolódó potenciális korrupcióval, illetve a növekvő kínai befolyással kapcsolatos aggályok. Miután az infrastrukturális projektek finanszírozása jellemzően sokkal inkább hitelek, mint direkt befektetések formájában valósul meg,Montenegro például 2014-ben kötött finanszírozási és megvalósítási szerződést kínai vállalatokkal a Szerbia felé vezető autópálya megvalósítására, amely egy 1 milliárd dolláros hitel felvételét is magába foglalja. Az összeg az ország éves GDP-jének közel negyedének felel meg, és miután a helyi kormány további hasonló projekteket tervez, Kína felé való eladósodottsága tovább emelkedhet.