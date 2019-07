Magyarország mobilhálózata a világ legjobbjai között

Az Opensignal 87 országot átfogó, legfrissebb tanulmánya szerint a magyar mobilhálózatok átlagos letöltési sebessége 32,7 Mbps, ami közel kétszer olyan gyors, mint 20 Mbps-os sebességet el nem érő globális átlag. Ezzel Magyarország a világon a 11., Európában a 6. leggyorsabbnak számít, és olyan országokat előzött meg, mint Csehország, Ausztria, Finnország, vagy éppen Japán. A leggyorsabb mobilhálózatok Dél-Koreában (52,4 Mbps átlagsebesség), Norvégiában (48,2 Mbps) és Kanadában (42,5 Mbps) vannak.

A hazai hálózatok a többi vizsgált szempont alapján is az élmezőnyben végeztek: a feltöltési sebességben (11,4 Mbps átlagsebességgel) és a 4G lefedettségben (91,1 százalékkal) a világon a 8., a késleltetés, valamint a mobilos videózás élménye tekintetében pedig világviszonylatban a 2. helyet szerezték meg az ügyfelek mérései alapján.Ezzel összesítésben is az élvonalban végzett Magyarország:

A Magyar Telekom mérései szerint 4G hálózatának kültéri lakossági lefedettsége meghaladja a 99 százalékot, beltéri lakossági lefedettsége közel 89 százalék, köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek. A szolgáltatás 2700, hatezer főnél kisebb magyarországi településen is elérhető. A 2-300 Mbps névleges maximális sebességű 4G+ szolgáltatás a lakosság közel 40 százaléka számára elérhető.Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta: "A Magyar Telekom 2014 és 2018 között közel 240 milliárd forintot költött Magyarországon mobil- és vezetékes hálózatainak infrastruktúrafejlesztésére, örülünk, hogy ennek eredményei az ügyfelek számára is érezhetők. A hálózatok folyamatos fejlesztése továbbra is nélkülözhetetlen lesz ahhoz, hogy a hazai mobilhálózatok minősége a jövőben is világszínvonalú maradhasson, és ezáltal Magyarország meghatározó szereplője lehessen a digitális versenynek."A független Opensignal cég a fogyasztói élményekre alapozva méri fel és elemzi globálisan a mobilhálózatok minőségét. Ebben egy a hálózat képességeinek mérésére kialakított, ingyenesen letölthető alkalmazás van a segítségére. A mostani, 2019. január 1. és március 31. között történt felmérésben 43 millió mobileszközzel mért, közel 140 milliárd mérés eredményét használta fel a cég. Az Opensignal "The State of Mobile Network Experience - Benchmarking 5G" című tanulmánya ide kattintva érhető el.