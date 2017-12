Magyarországon is elbocsátásokat tervez a GE

Amint arról a Portfolio is beszámolt a Bloomberg nyomán, hatalmas leépítést tervez a GE az energia üzletágában. Az intézkedés keretében 12 ezer főt bocsátanának el, ami a divízió létszámának 18 százaléka. A szerdai sajtóértesülések alapján ebből 4500 európai alkalmazott lehet érintett. A leépítés a GE magyarországi alkalmazottainak egy százalékát érinti a Világgazdaság értesülései szerint. Az energia üzletág a világszerte mintegy 300 ezer alkalmazottat foglalkoztató GE legnagyobb divíziójának számít, éves szinten közel 27 milliárd dollár bevétellel.A GE korábban Magyarországon is átszervezte a leányvállalatának működését: 2016 végén bejelentették, hogy 300 embert bocsátanak el a GE Current magyarországi részlegétől, de más részlegeken fejlesztéseket is bejelentettek, konkrétan például 400 új, ipariinternet-megoldásokkal foglalkozó IT-szakértő felvételét tervezték 2017 végéig.A GE júniusban jelentette be , hogy "portfóliója optimalizálása és a tevékenysége meghatározó digitális ipari területekre történő összpontosítása érdekében" tárgyalásokat kezdett fényforrás üzletágának teljes eladásáról, ami a cég magyarországi üzemeinek nagy részét és dolgozóinak mintegy felét is érinti. A GE Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, 2012 óta a kormány stratégiai partnere. A cég 12 gyárat, 5 kutatás-fejlesztési központot és 3 üzleti központot üzemeltet 13 magyar nagyvárosban, munkavállalóinak száma pedig meghaladja a 10 ezer főt, amiből a fényforrás üzletágban mintegy 5 ezer embert foglalkoztat.Novemberben aztán kiszivárgott az is, hogy a társaságnál újabb költségcsökkentésre , ennek részeként pedig eszközértékesítésre és leépítésekre készülnek "a befektetői bizalom és termelékenysége visszaállítása céljából". Az akkori értesülések a negyedéves osztalék felezése mellett további megszorításokat valószínűsített, különösen az egészségügyi, repülési, és világítási üzletágakban, illetve a k+f területén.