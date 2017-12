Magyarországon profitálna a gáz új aranykorából az angol családi vállalkozás

A tárgyalások egyelőre korai stádiumban vannak, az esetleges projektek 2020 körül realizálódhatnak.

Új beruházási és együttműködési lehetőségeket keres Magyarországon a Centrax, amely a magyarországi gazdasági környezetet határozottan kedvezőnek ítéli meg - mondta el Chris Dumont, az értékesítésért és marketingért felelős ügyvezető igazgató Newton Abbotban, a társaság székhelyén.A társaság nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régióban is bővíteni kívánja üzleti kapcsolatait. A megcélzott iparágak köre az élelmiszeripartól a papíriparon és petrolkémián át az autóiparig és a direkt energiaipari alkalmazásig terjed, mivel a megújulók kiegyenlítését vagy a távfűtést szolgáló kapacitásként is lehet számolni a gázturbinákkal. Ugyanakkor a turbinák a hulladékgázok hasznosítására is alkalmasak. A vállalat számára a finanszírozási lehetőségek mellett értelemszerűen kulcsfontosságú a villamos energia kereslet és a gázárak várható alakulása is.A tágabb működési környezetet ugyanakkor természetesen nem kizárólag pozitív trendek jellemzik. Brit cég lévén, a Centraxnál abban bíznak, hogy a Brexit jelentette potenciális kockázatot az európai földrajzi beágyazottság mérsékelni képes, így az EU-ból történő brit kilépés következményei reményeik szerint nem lesznek drámaiak.A Centrax erősebb pozíciókkal rendelkezik a nyugat-európai piacokon, ugyanakkor Kelet-Európában is aktívak, elsősorban Lengyel- és Csehországban, illetve Oroszországban, de Észak-Afrikában és Brazíliában is rendelkeznek ügyfelekkel. A közép-kelet-európai térségben ezidáig több mint 20 gázturbina-csomagot értékesített - köztük a magyar Hungrana szabadegyházai üzeme, illetve az MVM ajkai erőműve számára is, de térségbeli ügyfeleik között található például a horvát INA is.

Annak ellenére, hogy egy körülbelül mindössze 260 főt foglalkoztató társaságról van szó, a Centrax globális multinak tekinthető, amelynek támogató hálózatában 11 európai országban kialakított képviseleti iroda tartozik. (Fő vetélytársának a Caterpillar-leány Solariát tartja.)

A körülbelül 80 ezer négyzetméteren elterülő központi gyárban 3,9 MW-tól 14,4 MW-ig terjedő kapacitású gázturbina szetteket gyártanak, amelyeket elsősorban kapcsolt hő- és villamos energia termelést lehetővé tevő alkalmazásra értékesítenek. Konvencionális villamos energia termelés esetében 64, kapcsolt termelés esetében pedig 82 százalékos hatékonyságot lehet elérni a gyártó szerint a turbinákkal.A gáztüzelésű villamos energia termelő turbina csomagokat gyártó, telepítő és szervizelő vállalatot 1946-ban alapította G R White-tal Richard H H Barr, aki száz évet közelítő életkorában napjainkban is rendszeresen látogatja a társaság igazgatósági üléseit. Barr annak idején dolgozott a legendás brit vadászgép, a Spitfire hajtómű fejlesztésén is, mielőtt megtervezte és gyártani kezdte volna saját ipari alkalmazású gázturbináját, amelyet eleinte főleg vészhelyzeti készenléti generátorokban használtak.

A Centrax a változó piaci viszonyokra tekintettel a '70-es években tevékenysége diverzifikálásába kezdett, és 1979-ben együttműködésbe fogott az Allison Engine vállalattal ipari generátor szettek összeállítása céljával. 1995-ben azonban a Rolls-Royce akvirálta az Allisont, így az együttműködés némileg más keretek között folytatódott. Az iparági konszolidációs folyamat részeként a Rolls-Royce 2014-ben értékesítette a Siemens részére gázturbina- és kompresszor üzletágát, a Centrax pedig így ismét új partnerrel folytatta tevékenységét.A társaság a gázturbina generátor szettekbe a Siemens alapmotorjait építi be, emellett a kutatás-fejlesztés területén is együttműködnek, amelyben a Centrax 25 fős mérnöki fejlesztő csapattal vesz részt. A társaság a termékei mellé kínált szolgáltatásokkal igyekszik helyt állni a versenyben, a generátor szettek mellé 5, 10 évre vagy egész élettartamra szóló átfogó karbantartási szerződéseket kínálnak, ami 25-30 évet is jelenthet. Emellett a már működő berendezések upgrade-jét, vagyis folyamatos fejlesztését is biztosítják, a Newton Abbot-i üzem tevékenységének jelentős részét pedig a használt generátor szettek felújítása teszi ki. A viszonylag kis teljesítménytartományon és a némileg eltérő technológián túl a rugalmassággal, valamint a szervizszolgáltatás gyorsaságával igyekeznek megkülönböztetni magukat.

magyarországi ügyfeleiket jelenleg Németországból szolgálják ki, az üzlet továbbfejlődése esetén azonban várhatóan magyar mérnököket is képeznek és alkalmaznak majd.

Új aranykor A Centrax érdeklődése illeszkedik a gáz új aranykoraként is nevezett trendbe, amelyek a kisebb-nagyobb iparági szereplők egyaránt igyekeznek meglovagolni. A jelenség több okra vezethető vissza:

a földgáz-tüzelésű erőművek magas rendelkezésre állás és hatékonyság mellett, a szénhez képest jóval kisebb üvegházgáz-kibocsátással képesek a kiegyensúlyozott áram- és hőtermelésre, ezért számos ország gyakorlatilag egy az egyben új gázos kapacitásokra váltja régi, sorban leállított szenes erőműveit.

A gázerőművek a megújulókkal és a nukleáris kapacitásokkal szemben jól szabályozhatók, ezért a nap- és szélenergia termelés hullámzásainak kiegyenlítésére is alkalmasak, addig is, amíg az energiatároló megoldások elérik a piacérettséget.

Nem kis részben a tengerentúli palagáz-kitermelés felfutásának, valamint az ennek hatására világszerte emelkedő LNG-felhasználásnak köszönhetően a helyi, addig monopol helyzetben lévő vezetékesgáz-kínálat versenyképes árú riválist kapott, a korábban helyi egységekbe elkülönülő gázpiacok pedig megindultak az olajpiachoz hasonló globalizálódás útján.

Mindezt figyelembe véve nem meglepő, hogy a következő évtizedekre szóló előrejelzések szerint a gáz egyelőre nem lesz nélkülözhető a globális energiamixben; sőt, egyenesen növekvő részarányával számolnak az elsődleges energiafogyasztáson belül - a fosszilis energiahordozók közül egyedüliként.

A leszállított berendezések szervizelését helyi kirendeltségeik és az angliai központ együttműködésében végzik;A tavaly 100 millió fontot közelítő árbevételű cég dél-nyugat angliai központjában jól érzékelhető, hogy a nagy játékosok mellett és között való érvényesülés stratégiájában az ügyfélközpontúság kulcsfontosságú. Ennek apró, de szemléletes kifejeződése volt az is, hogy a központi irodaépület előtti zászlórúdon a magyar zászló lengett érkezésünkkor. A felújított épület egyébként 1955 óta, a társaság Newton Abbotba költözése óta szolgálja a céget.A gazdaságilag döntően az agráriumra és idegenforgalomra támaszkodó régióban (lásd például Bath és Torquay) a Centrax az egyetlen hasonló profilú iparvállalat, noha több helyi beszállítóval is kapcsolatban áll. A Devon megye Teignbridge kerületében elhelyezkedő Newton Abbot-i manufaktúra szokatlanul alacsony fluktuációval üzemel; a gyártelepen meglepően családias légkör uralkodik.A lokális identitás szemmel láthatóan fontos eleme a cégkultúrának. A Centrax kiemelt támogatója és mezszponzora a Devon megye központjának számító Exeterben működő, 1871-ben alapított helyi rugby klubnak, a Chiefsnek is, a regnáló angol bajnoknak.

