Már a reptereken is akadozik a forgalom az amerikai kormányzati leállás miatt

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) elrendelte egyes járatok leállítását a New York-i LaGuardia repülőtéren és késve indulnak járatok a newarki és a philadelphiai nemzetközi repülőtereken is a személyzet hiánya miatt.A legnagyobb amerikai légitársaságok - köztük az American Airlines, a Southwest Airlines vagy az Alaska Air - vezetői csütörtökön konferencián jelezték, hogy zavarok várhatók a légiközlekedésben a légiforgalmi irányítók hiánya miatt.Az immár 34 napja tartó részleges kormányzati leállás a mindennapi élet egyre több területén okoz működési zavarokat. Pénteken az adóhivatal (IRS) visszarendelte 26 ezer alkalmazottját, miután a most esedékes adóbevallásokat fel kell dolgozni. A The Washington Post információi szerint azonban kilencezer embert nem tudtak utolérni, további ötezren pedig nehézségekre hivatkozva nemet mondtak. A visszarendelt munkatársak továbbra sem kapnak fizetést.A múlt héten a külügyminisztérium rendelte vissza munkatársait.A részleges kormányzati leállás feloldására tett két törvényjavaslatot csütörtökön a szenátusban leszavazták.