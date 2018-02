Már az amerikai cégek is kiakadtak a fegyverlobbira

Döntésüket annak hatására hozták meg, hogy a múlt héten a floridai Parkland város iskolájában 17 embert megölt egy lőfegyveres ámokfutó, ami hatalmas felháborodást keltett országszerte, ennek ellenére az NRA ellene van a fegyvervásárlás és -tartás mindenféle szigorításának.Az egyik legnagyobb amerikai bank, az omahai székhelyű First National Bank, és az autókölcsönzéssel foglalkozó legnagyobb vállalat, az American Enterprise már csütörtök este Twitter-üzenetben jelezte, hogy felülvizsgálja üzleti kapcsolatait a fegyverszövetséggel."Ügyfeleink visszajelzései késztettek arra bennünket, hogy áttekintsük kapcsolatainkat az NRA-jel" - írta a bank, majd újabb Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a továbbiakban nem bocsát ki olyan Visa-kártyát, amelyen az NRA szerepel.A First National a 15 legnagyobb amerikai bank egyike. Az Enterprise Holdings pedig, amely az Enterprise, az Alamo, és a National kölcsönzőket működteti, valamennyi vállalatánál azonnali hatállyal megszüntette az NRA-tagoknak eddig nyújtott kedvezményeket.Pénteken további vállalatok jelentették be, hogy megszakítják, vagy alacsonyabb szintre csökkentik kapcsolatukat a fegyverlobbival. Így tett például a Hertz autókölcsönző. A Chubb biztosítótársaság közölte: nem köt biztosítást fegyvertulajdonosokkal, és hasonlóképpen megszüntette az NRA-tagoknak nyújtott diszkontprogramját a MetLife biztosító. A számítógépes szoftvereket készítő Symantec cég minden üzleti kapcsolatot megszakított a szövetséggel.A Wyndham és a Best Western szállodahálózatok Twitter-oldalukon közölték, hogy nem adnak kedvezményeket NRA-tagoknak, és nincsenek üzleti kapcsolatban a szövetséggel.Az NRA hivatalosan nem reagált az említett cégek döntéseire.