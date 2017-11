Már csak néhány napunk van az összeomlásig

ha 2018 augusztus 22-ig kitart a bika piac, az az S&P 500 index esetén a leghosszabb bika piac lesz

a részvénypiacok már a hetedik egymást követő évben felülteljesítik a kötvénypiacokat, ilyen hosszú sorozatra mindössze háromszor volt példa az elmúlt 220 évben - az utolsó 1928-ban ért véget

Nem jött be a Bank of America Merrill Lynch vezető befektetési stratégiájának júliusi jóslata, akkor Michael Hartnett azt mondta, hogy a piacok legveszélyesebb időszaka 3-4 hónapon belül elérkezik (). De a stratéga nem adja fel, most megint apokalipszist vár a piacokra jövő évre szóló stratégiájában. Legújabb prognózisa szerint 2018 első felében érik el a csúcsukat az indexek és pár hónapon belül lesz egy újabb flash crash.Annak ellenére, hogy a BofA elemzői gárdája 2800 pontos célszintet határozott meg az S&P 500 indexre a jövő év végére, ami a jelenlegi szinthez képest több mint 8 százalékos emelkedést jelent, Hartnett a legkevésbé sem optimista. Véleménye szerint 2018-ra a kockázatos eszközök kilátásai sokkal kevésbé bíztatóak, mint egy évvel korábban 2017-re voltak. Ennek oka, hogy most inkább long pozíciókban ülnek a befektetők, nem shortban, a profitvárakozások magasak, a gazdaságpolitikai stimulusok közel vannak a maximumhoz. Vagyis csúcson vannak a részvénypozíciók, a profitok, a lazítás, ami azt jelenti, hogy az eszközhozamoknak is csúcsra kell érniük 2018-ban.És sok az intő előjel:A stratéga szerint a jövő év első felében a csúcsra érnek a kockázatos eszközök, ami még a QE utolsó hagyatéka, illetve az amerikai adóreform és az év eleji elemzői EPS-felülvizsgálatok eredménye lesz. Az S&P 500 indexre 2863 pontot vár.

A Fed rekord vagyont generált és egy olyan megosztottságot az osztályok között, ami a Brexitben, Trump megválasztásában és az európai nacionalizmusban csapódott le. A stratéga legsötétebb jóslata szerint ez akár egy világháborúban végződhet.

A 2018 eleji eszközallokációban a részvény preferált a kötvényekhez képest, az arany preferált az olajhoz képest és optimista az amerikai dollárra. A Bank of America Merrill Lynch szerint a volatilitást kell "longolni", mert néhány hónapon belül egy olyan flash crash jön a piacokon, mint 1987-ben, ami ezer milliárdokat fog eltűntetni a világ tőzsdéiről. 2017-ben a részvénypiaci volatilitás 50 éve nem látott mélységbe esett, míg a kötvénypiacokon 30 éves mélypontot érintett. Az első félévben nagyon valószínű egy '87-hez, '94-hez vagy '98-hoz hasonló flash crash, ahogy a jegybankok elkezdik visszavonni a likviditást a piacokról.Shortolni pedig a hitelpiacokat kell Hartnett szerint, mert a magasabb infláció, a magasabb vállalati eladósodottság és a QE-korszak vége nem kedvez a vállalati kötvénypiacoknak.És ha még mindez nem lenne elég, a legnagyobb kockázat, hogy a strukturális deflációs hatások (túlzott eladósodottság, elöregedő társadalom, technológiai innováció) miatt a bérinfláció negatív meglepetést okozhat. A túlzott likviditás, a csökkenő kötvényhozamok és a Nasdaq exponenciális emelkedésének korszakában. Egy technológiai buborékot vizionál a stratéga, ami 2019-ben érhet véget, ez medve piaccal és ellenséges Fed-kamatemelésekkel végződhet.Hartnett tanácsa azoknak, akik el akarják kerülni a kockázatokat, hogy vegyenek aranyat.