Már ennek is örülni lehet: nem zuhantak nagyon az Apple bevételei

Bevételek

Az iPhone-on kívül a többi termékszegmens bevételei emelkedtek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, a szolgáltatások divízió 19 százalékos bevételnövekedését külön kiemeli a cég.

Az Apple legfontosabb terméke továbbra is az iPhone,A január eleji warning alapján tudni lehetett, hogy gyengélkednek az iPhone-eladások, amit elsősorban a romló kínai makrogazdasági környezettel indokolt a cég, ami visszaveti az iPhone iránti keresletet is. Az okostelefon bevételei 15 százalékkal zuhantak az előző év azonos negyedévéhez képest (értékesítési volumenről ettől a negyedévtől kezdve már nem közöl részletes adatokat a cég).A másik ok, ami miatt csökkennek az iPhone-eladások, az az, hogy most hosszabb időre veszik a fogyasztók a telefonokat, mint a múltban, nem cserélik le őket olyan gyorsan. De egyes elemzők szerint az is probléma, hogy az árazással kissé túllőtt a célon az Apple, magyarul túl drága lett a telefon. Ha valaki a legújabb modellekből szeretne vásárolni, akkor legalább 799 dollárt kell adni egy XR-ért, de a felsőbb kategóriás XS-ért legalább 999 dollárt kell fizetni.A második legnagyobb üzletág lett mára a szolgáltatások, ami az olyan termékek bevételeit foglalja magában, mint az iTunes, az iCloud, az Apple Pay, az Apple Music, vagy az App Store. Az eredményeket bemutató konferenciahíváson Tim Cook vezérigazgató több adatot is megosztott az üzletágról, miszerint a cloud szolgáltatások bevétele 40 százalékkal nőtt, az Apple Pay tranzakciók száma megduplázódott, 1,8 milliárd tranzakciót bonyolítottak le a felhasználók, az Apple Newsnak pedig jelenleg több mint 85 millió havonta aktív felhasználója van.

Gyengélkedik Kína

Az iPhone-eladások csökkenését nem tudta ellentételezni a többi termék, így az Apple összbevétele 4,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi szintről. Az elemzők ennél valamivel nagyobb visszaesésre számítottak, így a társaság minimálisan, de felülteljesítette a konszenzust.Ami az egyes régiókat illeti, Kínában jelentősen, 27 százalékkal zuhantak a bevételek az előző év azonos negyedévéhez képest, de az európai bevételek is valamelyest csökkentek. Amerikában, Japánban és az Ázsia-Csendes-óceáni térségben viszont emelkedtek az Apple bevételei. Kínával kapcsolatban Tim Cook most kevésbé látja borúsan a kilátásokat, a negyedéves eredményeket magyarázva elmondta, hogy januárra valamelyest javult a helyzet a decemberhez képest.

A nyereség

A profit marzsok nyomás alá kerültek a társaságnál, a bruttó fedezeti szint kismértékben, 40 bázisponttal csökkent az egy évvel korábbi szintről, a működési eredményszint viszont jelentősen, több mint 2 százalékponttal esett vissza. A bevételek csökkenése mellett a működési költségek emelkedtek, a kutatás-fejlesztési költségek 14 százalékkal, az általános-és adminisztratív költségek pedig 13 százalékkal emelkedtek.Az Apple most közölt először profitabilitási számokat a szolgáltatások üzletágáról, amiből az látszik, hogy nem véletlenül fektet ekkora hangsúlyt rá a cég.A vállalat célul tűzte ki, hogy 2020-ra megduplázza a szolgáltatások divízió bevételeit a 2016-os szinthez képest.

Az egy részvényre jutó eredmény még emelkedett is, az egy évvel korábbi 3,89 dollárról 4,18 dollárra, ami annak köszönhető, hogy a cég aktívan vásárolja a saját részvényeit.

Az Apple működési eredménye kétszámjegyű ütemben zuhant a negyedik negyedévben év/év alapon, nettó eredménye viszont csak kevesebb mint 1 százalékkal csökkent, köszönhetően az alacsonyabb adófizetési kötelezettségnek.Így a részvényszám csökkenése miatt stagnáló vagy kismértékben csökkenő profit mellett is lehet növelni az egy részvényre jutó eredményt.

Mit hoz a jövő?

55 és 59 milliárd dollár közötti bevételt

37 és 38 százalék közé eső bruttó fedezeti szintet

8,5 és 8,6 milliárd dollár közötti működési költséget

17 százalékos effektív adókulcsot vár az Apple.

Árfolyamreakció

A menedzsment szokásához híven megfogalmazott várakozásokat a folyó negyedévre, ami nagyrészt egybevág az elemzői konszenzussal:Az igazgatóság részvényenként 73 centes negyedéves osztalékot javasol, ami évesítve, a jelenlegi árfolyammal számolva 1,8 százalékos osztalékhozamnak felel meg.Bőven van miből osztalékot fizetni a cégnek és saját részvényeket venni,A társaság erős készpénztermelő-képességét jól mutatja, hogy a jelentős részvényesi készpénz-visszajuttatási program ellenére még emelkedni is tudott az Apple készpénzállománya közel 8 milliárd dollárral (nettó szinten 7,7 milliárd dollárral) a szeptember végi értékből. A nettó készpénzállomány az Apple piaci kapitalizációjának közel 20 százalékára rúg jelenleg.A befektetők optimistán fogadták, hogy sem a lezárt negyedév eredményei nem maradtak el a (január eleji warning után jelentősen lejjebb adott) várakozásoktól és a folyó negyedévre megfogalmazott menedzsment-prognózis sem okozott csalódást. Az Apple részvényei 5,7 százalékot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.Tavaly letaszította az Apple-t trónról a Microsoft és már "csak"a második legnagyobb amerikai cég piaci kapitalizáció alapján.Elemzők szerint az Apple részvényei most olcsók, de innováció kell annak érdekében, hogy visszatérhessen a növekedés a céghez. Azért forognak most alacsony árazási mutatókon az Apple részvényei, mert lassul a cég, nyilvánvaló, hogy a régi, erős növekedési időszak már a múlté és a közeljövőben nem is fog visszatérni, nincs semmi katalizátora. Kellene egy újabb húzótermék a következő 6-12 hónapban.