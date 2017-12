Már jövőre indul Paks 2 megvalósítása

Aszódi Attila a Tolna Megyei Mérnöki Kamara fórumán hozzátette: az infrastruktúra létesítése ezután egy 64 hektáros területen folytatódik, a két új reaktorblokkot a meglévőktől északra, egy 156 hektáros részen építik fel.Az előkészületekről azt is elmondta: az orosz fővállalkozó jelenleg értékeli a turbinaszigetekre kiírt pályázatot. A turbinákra a GE Hungary Kft. és az Alstom Power System, valamint az orosz Szilovije Masini tett ajánlatot. A teljes projekt megvalósításához szükséges hatezer engedély közül háromszázat kapott meg a projekttársaság, köztük a környezetvédelmi és a telephelyengedélyt - mondta.Az államtitkár beszélt arról, hogy a két új, 3+ generációs reaktorblokk és a turbinasziget is számos új elemet tartalmaz a jelenleg működő négy, második generációs blokkhoz képest. Ezek között említette, hogy a turbinák félfordulatúak lesznek, percenkénti háromezer helyett ezerötszáz fordulattal működnek majd.Aszódi Attila ismertette az Európai Bizottság vizsgálatának eredményét, amelynek része volt az is, hogy kap-e állami támogatást a Paks II projekt. A bizottság a 7,35 százalékos belső megtérülési rátát és a 7,88 százalékos átlagos tőkeköltséget összehasonlítva azt állapította meg, hogy a projekt tartalmaz ugyan állami támogatást, de az összeegyeztethető az európai uniós szabályokkal, nem aránytalan az állami beavatkozás - jelentette ki.Süli János, a paksi atomerőmű új blokkjainak megépítéséért felelős tárca nélküli miniszter a projekt szükségességét indokolva azt mondta: óriási kockázatot jelent a magyar gazdaságnak az, hogy a villamosenergia-import évek óta meghaladja a 30 százalékot. A lignitet feldolgozó, 1000 megawattos mátrai erőmű 10-15 év múlva kiesik a termelésből; 2030-ban 5000 megawattnyi kapacitás hiányzik majd a hazai villamosenergia-rendszerből - tette hozzá. Becskeházi Attila a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár arról számolt be, hogy Paks térségében 500 lakhatási, infrastrukturális, oktatási, vendéglátási projekt van előkészítve a bővítés megvalósításához. A projekten összesen hétezer ember dolgozik majd, közülük 1500-3000-en oroszok.A bővítési projekthez másfél éve készült számítást idézte: akkor a hazai beszállítók a 17 százalékos arányt tudták volna elérni, ami fejlesztésekkel 37 százalékra növelhető - mondta. Mindehhez mintegy 80 milliárd forintnyi technológiai fejlesztési programra van szükség - jegyezte meg.A magyar vállalkozások a legnagyobb beszállítói arányt, 85 százalékot az 500 milliárd forintos hányadot képviselő építőipari beruházásokban érhetik el, a legnagyobb szeletet képviselő, 1700 milliárd forintos gépészeti beruházások terén 22 százalék az elérhető magyar arány.Az államtitkár úgy vélekedett: a magyar vállalkozások erős integráció révén tudnak részt venni a projektben.