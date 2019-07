Már készül a Budapest-Belgrád vasútvonal

A tárcavezető úgy fogalmazott: a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése a Kína és Közép-Európa közötti együttműködés zászlóshajójaként indult, de több lett ennél, kiderült, hogyan tud Európa együttműködni Kínával, de az is, hogyan tudnak a közép-európai országok egymással együttműködni.Palkovics László kitért a határátkelők kérdésére, újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy valóban nem elég hatékony az áru- és személyszállítás, ha a gyorsvasút vonalán lassú a határátkelés. Hozzátette, hogy a kérdés már a tavaszi magyar-szerb együttes kormányülésen is felmerült, azóta pedig felállítottak egy munkacsoportot, amely a probléma megoldására törekszik. A megoldási lehetőségek között szerepel a határ- és vámellenőrzés felgyorsítása összevonással, a technológiai lehetőségek egyszerűsítése a schengeni elvárásokat figyelembe véve, valamint az is, hogy kapacitásbővítéssel, új sávok megnyitásával, illetve a nyitva tartási idő meghosszabbításával tegyék egyszerűbbé az átkelést a határokon.Zorana Mihajlovic szerb közlekedésügyi miniszter rámutatott, hogy a pénteki találkozón áttekintették az eddig elért eredményeket, és megfogalmazták az előttük álló feladatokat annak érdekében, hogy mihamarabb elkészüljön a gyorsvasút a szerb és a magyar főváros között.Emlékeztetett arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal ötlete öt évvel ezelőtt született meg, azóta pedig Szerbiában két szakasz építése már elkezdődött és hamarosan le is zárul, a harmadik szakaszt pedig várhatóan a jövő évben kezdik el építeni. A teljes szerbiai szakasz a várakozások szerint 2022 végére készül el.Hozzátette, a felek egyetértettek abban, nem elég, ha csak a Belgrád és Budapest közötti vasúti szakasz újul meg, ahhoz, hogy a kínai áru mihamarabb a görög kikötőkből Nyugat-Európába jusson, az egész vasútvonalat fel kellene újítani, így felmerült, hogy Észak-Macedóniát és esetleg Görögországot is bevonják a projektbe. Újságírói kérdésre válaszolva a szerb miniszter leszögezte, az építkezés minden pontja összhangban áll az európai előírásokkal.Ning Csi-Csö, a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) alelnöke leszögezte, Kína továbbra is készen áll arra, hogy támogassa a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztését, hogy a projekt jó példája legyen a Kína és Közép-Európa közötti sikeres együttműködésnek. Reményét fejezte ki, hogy az együttműködés a jövőben a vasút mellett kiterjed majd az autóutak, hidak és más infrastrukturális fejlesztések, valamint energetikai projektek megvalósítására is.Ez volt a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével foglalkozó magyar-szerb-kínai munkacsoport nyolcadik ülése. Palkovics László pénteken Belgrádban szerb kollégájával, Nenad Popoviccsal innovációs technológiai együttműködési lehetőségekről is tárgyalt, illetve a két politikus együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, ami alapján a jövőben kutatók, egyetemi hallgatók, mérnökök, innovatív és startup vállalkozások tudnak közösen dolgozni és fejleszteni.