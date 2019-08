Már készülnek a gazdasági visszaesésre a nagy autógyártók

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború elmélyülése növeli egy esetleges globális gazdasági lassulás esélyét, emiatt a nagy amerikai autógyártók vizsgálják annak lehetséges hatásait. Az már most látszik, hogy az autógyártók több negatív hatással is szembesülnek, a kereskedelmi konfliktus miatt nem csak az autóeladások esnek több fontos régióban, például az Egyesült Államokban és Kínában is, de a nyersanyagköltségek is megemelkedtek.A JP Morgan tegnapi konferenciáján a nagy autógyártók, a General Motors és a Ford vezetői arról számoltak be, hogy vizsgálják egy jelentősebb globális gazdasági lassulás lehetséges hatásait. A GM több forgatókönyvet is felállított, enyhe és jelentős, a 2008-2009-eshez hasonló gazdasági visszaesés profitra gyakorolt hatásait is modellezték.A Fordnak 20, a GM-nek 18 milliárd dollárnyi cashpuffere van, amely segíthet átvészelni egy GDP-lassulással járó időszakot. A stratégiák között szerepel a nem elsődleges fontosságú beruházási költségek visszafogása, és a termékmix eltolása alacsonyabb árú autók gyártására, ezekkel csökkenthetők a költségek.