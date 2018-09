Már külföldön is magyar appon tanulnak angolul

Tankönyvi, magolós, idejét múlt tananyagok helyett filmek előzeteseit, TV show-k párbeszédeit, híranyagokat dolgozunk fel. A módszerünk lényeg éppen az, hogy anyanyelvi környezetbe helyezzük a tanulókat, hozzászoktatjuk őket az anyanyelvi kiejtés megértéséhez és kognitív gondolkodásra is késztetjük őket, hogy az adott szituáció segítségével felfedezzék a számukra ismeretlen szófordulatok jelentését

Az alkalmazás az elmúlt években folyamatosan növekvő bevételt termelt, 2020-ig milliárdos árbevétel elérése a cél.

- mondta a cég közleményében az alapító, Al-Gharawi M. Attila.Az applikáció megalkotóinak víziója szerint az osztálytermi tanulás helyett az appal egy személyes nyelvtanár áll mindenkinek a segítségére a nap 24 órájában, játékos, szórakoztató feladatokkal. Játékos tesztekkel lehet szinteket lépni, jutalmakat szerezni, a beépített szótanuló mini alkalmazás pedig segít a passzív szókincs aktivizálásában.A cég a befektetés segítségével intenzívebb nemzetközi megjelenést tervez. Első lépésként kétszeresére növelték az elérhető nyelvek számát, most pedig a beszédkészséget és a kiejtés fejlesztését segítő, innovatív funkciót, valamint az alkalmazás számítógépen is használható változatát készítik. A pénzből a csapatot is bővítenék.A két alapítóval induló startup jelenleg húsz emberrel dolgozik az alkalmazás fejlesztésén és számos külső szakértőt is bevontak és ma már naponta több ezren használják a Xeropan-t.