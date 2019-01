Már tavasszal tőzsdére léphet a Volkswagen teherautógyártója

A Volkswagen kamion és busz üzletágát is magában foglaló Traton részvényeit húsvét előtt bevezethetik a tőzsdére, a Reuters-nek nyilatkozó források szerint. Az előzetes tervek szerint a társaság részvényeivel a frankfurti és a stockholmi tőzsdéken is lehet majd kereskedni, amely lépéstől a Volkswagen azt reméli, hogy magánbefektetőket csábíthat vásárlására, többek között a Scania szülőhazájából, Svédországból is, ezáltal a Traton részvényeit szélesebb befektetői kör számára válhat elérhetővé.A Traton vezérigazgatója, Andreas Renschler Londonban arról beszélt, hogy a társaság kitűzött célja, hogy a legjövedelmezőbb teherautógyártó lehessen és ebben kiemelt szerepet játszik az iparági versenytársakkal történő szövetkezés is, a Traton vezére a kínai Sinotrukkal, az amerikai Navistarral és a japán Hino Motorsszal megkötött szövetséget emelte ki. A társaság célkitűzése, hogy egy üzleti ciklus után 9 százalékos árbevétel arányos nyereséget érjen el.A Traton vezére nem kommentálta a kibocsátás pontos időpontját, a Volkswagen azonban az év közepéig le kívánta zárni az IPO előkészületeit. A társaság képviselői Londonban találkoztak a kibocsátásban résztvevő pénzintézetek munkatársaival, hogy ellássák őket a Traton értékeléséhez szükséges információkkal. Az IPO szervezésében a Citi, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és a JPMorgan vesz részt.A befektetési bankárok egy része aggodalmát fejezte ki az IPO lehetséges időpontjával kapcsolatban, amit a kereskedelmi háborús kockázatokkal és a Brexittel összefüggő bizonytalansággal indokoltak, azonban a Reuters-nek nyilatkozó bennfentesek egyike szerint a Traton esetében ezek nem jelentenek problémát.A Reuters-nek nyilatkozó piaci szereplők szerint a Volkswagen 25 milliárd eurós piaci kapitalizációt célzott meg, a részvények 20-25 százalékénak értékesítésével a Volkswagen megközelítőleg 5-6 milliárd euróra tehet majd szert.(Reuters)