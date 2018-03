Mark Zuckerberg sajnálja

Ahhoz voltam szokva, hogy amikor emberek szerződésben vállalják, hogy megtesznek valamit, akkor azt meg is teszik. De visszatekintve ez hiba volt.

Az interjúban Mark Zuckerberg elmondta, hogy sajnálja, hogy megbízott a Cambridge Analyticában, amikor aláírták 2015-ben a megállapodást, miszerint törölni fogják az érintett profilokkal kapcsolatos információkat.Mark Zuckerberg elmondta, hogy kiáll a Kongresszus elé, bár szívesebben küldene egy olyan embert, aki jobban tud válaszolni bármilyen kérdésre. Hozzátette, hogy nyitott a technológia szektor szabályozására és arra is, hogy az online hirdetési piacot transzparensebbé tegyék.Mark Zuckerberg biztos abban, hogy valaki befolyásolni akarja majd a 2018-as időközi választásokat is, de szerinte a Facebook most már sokkal felkészültebb.