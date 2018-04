Másodszor is leállítja a Tesla a legfontosabb modelljének gyártását

A társaság arról tájékoztatta munkatársait, hogy a gyártás 4-5 napon át szünetel majd, írja a Buzzfeed hétfői beszámolójára hivatkozva a Bloomberg. A Tesla szóvivője a múlt hónapban közzétett állásfoglalásra utalt vissza, akkor a Model 3 gyártása február 20. és 24-e között szünetelt. Az elektromos autógyártó akkori közleménye szerint a társaság az autógyártó, és akkumulátor előállító egységeinél is tervezett leállásokat alkalmaz, amely segítségével a cég az automatizáció javítása mellett a gyártás szűk keresztmetszeteit kívánta kezelni.A gyártási szünet újabb akadályt jelent a Tesla első, tömeggyártásra szánt modellje számára. Elon Musk nem csupán a fősodorba kívánta átpozicionálni az elektromos gépjárműveket, de a Tesla vezére mindemellett úgy kísérelt meg versenyelőnyre szert tenni a hagyományos autógyártókkal szemben, hogy a gyártásban több robotot alkalmazva gyorsította volna fel a termelést. A múlt héten azonban Elon Musk elismerte, hogy a Teslánál hiba volt a ''túlzott'' automatizáció.A Buzzfeed beszámolója szerint a Model 3 gyártásának leállása alatt az alkalmazottakat szabadságra küldik, vagy fizetés nélkül otthon töltik a leállási időt, ugyanakkor a munkavállalók egy kis részét a társaság fremonti gyárában más területen foglalkoztatja majd.A gyártás leállítására egy héttel azután kerül sor, hogy Elon Musk körbevezette a CBS televízió stábját a Tesla összeszerelő üzemében, akkor Musk úgy nyilatkozott, hogy a Tesla képes lehet heti 2000 darab Model 3 összeállítására, a Tesla vezére azt is kiemelte, hogy a gyártást visszafogó problémákat megoldották, és a Tesla várhatóan háromszor-négyszer annyi gépjárművet állíthat majd elő a második negyedév folyamán.A Tesla 9766 darab Model 3-as gépjárművet gyártott az első negyedévben, a társaság április 3-án közzétett állásfoglalása szerint az első negyedévben a gyártási folyamat felgyorsítása, és a szűk keresztmetszetek kezelése érdekében a társaság a gyártásban több, rövid leállást iktatott be.Dave Sullivan, az AutoPacific elemzője szerint a hagyományos autógyártók menetközben orvosolják a gyártási szűk keresztmetszettel kapcsolatos problémákat, Sullivan szerint a gyártás leállítása teljesen szokatlan megoldásnak számít. Ezen a véleményen van Kristin Dziczek is, a Center for Automotive Research munkatársa is, Dziczek szerint a gyártósor napokra történő leállítása semmi esetre sem tekinthető normálisnak.A Tesla Model 3 gyártásának felgyorsítása létfontosságú a társaság jövedelemtermelő képessége számára, miután a cég dollármilliárdokat költött a gyártás és a kapcsolódó szolgáltatások kiterjesztésére. Míg Elon Musk állítása szerint a Tesla nyereséges lesz a harmadik és a negyedik negyedév folyamán, és nem lesz szüksége pótlólagos tőkebevonására idén, a piaci szereplők egy része kétkedve fogadta Musk előrejelzéseit.Dave Sullivan, az AutoPacific elemzője szerint az autógyártásban fokozottan igaz az állítás, amely szerint az idő pénz, és Sullivan vélekedése szerint a Tesla úgy gondolja, hogy mindkettőből elegendő áll az elektromos autógyártó rendelkezésére.