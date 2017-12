Médiacégekbe szállt be Mészáros Lőrinc (2.)

Az Opus Global 24,67%-os tulajdonában álló Status Capital kockázati tőkealap-kezelő Status MPE Magántőkealapja 17%-os részesedést szerzett az IKO Holding médiacégben, és 17%-ot az Atmedia Kft.-ben.Az IKO Holding Andy Vajna médiaszakember befektetési cégéhez, az AV Investmentshez tartozó holdingcég, több médiavállalkozás is tartozik alá. Az IKO-csoport korábban Rákosi Tamás, TV-2 igazgató kizárólagos tulajdonában állt, aki mellé Vajna 2017 júniusában szállt be. A vállalat korábban az RTL Klubnak teljesített megbízásokat, most a TV2-csoportnak dolgozik.Az Atmedia televízióadók reklámidejét értékesítő média-kereskedőcég, tavaly kezdtek el többek közt a TV2 és az MTVA csatornáival is együttműködni, rövidesen azután, hogy a TV2 Vajnához került. Az Atmediát tavaly vásárolta meg Tombor András, kormányközeli üzletember, volt miniszterelnöki főtanácsadó, vezetése alatt a reklámcég megháromszorozta árbevételét.