Még csak most jön az igazi káosz Venezuelában

Mi történik most?

Hogyan jutott ideáig az ország?

Egyrészt a venezuelai olaj a nemzetközi sztenderdek alapján speciálisnak számít, kifejezetten nehéz. Emiatt csak néhány finomító tudja feldolgozni, vagyis a felvevőpiaca erősen korlátozott.

Kifejezetten magas a kitermelési költség, ezt jelzi az említett 120 dolláros egyensúlyi árfolyam.

Valószínűleg nem is tudnák jelentősen növelni a kitermelést, mivel elavultak a venezuelai berendezések, a jelenlegi alacsony olajár mellett pedig senki nem vállalja, hogy költséges beruházással fejleszt az országban, ahol ráadásul bizonytalan a politikai környezet

Csütörtökön 1,1 milliárd dollárnyi adósságot kellett volna visszafizetnie Venezuelának, Nicolas Maduro azonban csak annyit ígért, hogy "istenbizony" kifizetik majd az összeget.Ezzel egyidőben az elnök döntött egy testület felállításáról, mely dönt "az átstrukturálásáról és a jövőbeli fizetésekről", hogy az ország állampolgárainak szükségleteit, részesítsék előnyben. Ezt pedig nehéz nem úgy érteni, hogy az ország vezetője már a jövőbeli csődöt készíti elő.Maduro azért van nehéz helyzetben, mert az év vége előtt a venezuelai államnak és az állami tulajdonú PDVSA olajvállalatnak 1,6 milliárd dollárt kell visszafizetnie. Ráadásul a szankciók miatt a jelentős tulajdonrésszel bíró amerikai befektetők még a tárgyalásokban sem vehetnek részt. Így a Reuters szerint a venezuelai elnök előtt egyetlen út áll: egyoldalúan felfüggeszti a törlesztéseket, ami a gyakorlatban csődöt jelent.Első ránézésre ellentmondásos Venezuela gazdasága: három és fél éve jelentették be, hogy Szaúd-Arábiát megelőzve a közép-amerikai ország rendelkezik a Föld legnagyobb olajkészletével, összesen 297 milliárd hordóra becsülik. A jelenlegi 56 dollár körüli világpiaci árral számolva ez majdnem 17 ezer milliárd dollárt ér. Ennek ellenére az országban polgárháborús állapotok uralkodnak, az ellenzék folyamatosan Nicolas Maduro elnök távozását követeli, miközben az infláció az egekben van, a boltokban pedig szinte mindenből hiány van.A legtöbb emberben teljesen jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért nem termelnek ki több olajat, hiszen ha egyszer hatalmas készletei vannak az országnak, akkor elvileg bármikor növelhetné a kitermelést. Van azonban három komolyabb probléma:A fenti három ok miatt az utóbbi években nemhogy nőtt volna, de éppen ellenkezőleg, csökkent a kitermelés:

Vagyis miközben az alacsonyabb ár ellentételezéseként a túléléshez minél több olajat kellene kitermelnie az országnak, 2013 óta több mint húsz százalékkal csökkent a napi kitermelés. Részben emiatt a Bloomberg számításai szerint júniusban 43%-os kapacitással működtek a venezuelai finomítók.

Most akkor csődbe mentek?

Egyelőre Maduro nem jelentette ki, hogy nem fizetnek, vagyis ez még nem tekinthető csődnek

Mi lesz most?

A probléma abból fakad, hogy a venezuelai kormány felégetett minden hidat maga mögött, így senki sem siet a megmentésükre

Mindeközben Venezuelát komoly szankciókkal is büntették, ami jelentős mértékben befolyásolta a likvidítását dollárban. Az Amerikai Egyesült Államok felfüggesztette a vezeuelai kormánnyal kötött hitelmegállapodást - amiből az olajmezőket fejlesztették volna - mivel szerintük a Maduro diktatúrájának megerősítéséhez vezetett volna.Venezuelának és az állami olajvállalatnak összesen 49 milliárd dollárnyi adóssága van kötvényekben, melyek New York-i törvények alatt állnak. Ebből az idei 1,6 milliárd után 2018-.ban további 9 milliárdot kellene visszafizetnie az országnak.Legutóbb oiktóber 12-én kellett volna a PDVSA-nak 81 millió dollárt törlesztenie, azonban akkor 30 napos haladékot kapott, így közeleg az újabb határidő. A hírek szerint a cég napok óta azon dolgozik, hogy valahonnan összekalapozza a pénzt, de így is kérdéses, hogy sikerül-e a jövő hét végéig előteremteni az összeget.Azonban:mondta a hírügynökségnek Alejandro Grisanti, az Ecoanalitica nevű cég szakértője. Ugyanakkor szerinte a jelenlegi környezetben esélytelen az adósság átstrukturálása vagy refinanszírozása, ahogy az elnök szeretné.Fernando Freijedo, az Economist Latin-Amerikával foglalkozó szakértője szerint szinte kizárt dolog, hogy a tárgyalások sikerrel járnának, mivel az elnök eszköztárában nincsenek olyan gazdasági fegyverek, amelyek kielégítenék a hitelezőket.- mondta Jan Randolp, az IHS Markit független hitelminősítő igazgatója. CNBC , Bloomberg)