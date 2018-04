Meg kell venni az részvénypiaci esést a Citigroup szerint

Rázós negyedévet tudhatnak maguk mögött a részvénypiacok, a befektetők egy esetleges kereskedelmi háború és a technológiai szektorra vonatkozó új szabályozás lehetősége mellett a felfelé kúszó infláció miatt aggódtak, amely tényezők együttesen vettették vissza a részvénypiacok teljesítményét idén. A Citigroup részvényelemzői szerint elképzelhető, hogy nagyobb lejtmenetek is következnek majd hamarosan, a bankház elemzői azonban úgy vélik, mindez vételi lehetőségeket is jelent majd.A Citigroup szakértői a hétfői elemzésükben úgy vélik, hogy meg kell venni a nagyobb részvénypiaci eséseket, a bankház legfrissebb előrejelzései alapján a globális részvénypiacok esetében 8-, az európai részvénypiacoknál pedig nagyjából 13 százalékos emelkedést várnak a bank elemzői az év végéig. Az előrejelzéseket a Citigroup elemzői a világgazdaság erősebb növekedési kilátásaira és az amerikai társaságok előtt a tavaly elfogadott adóreform után megnyíló beruházási lehetőségekre alapozza.A bankház elemzői mindemellett az emelkedő kamatszinttel és a megnövekedett piaci volatilitással összefüggő kockázatokra is felhívják a figyelmet, míg a Citi negyedéves részvénypiaci kitekintője a világgazdasági növekedés lassulását is kiemeli a kockázati tényezők között.A társaság szakértői szerint összességében lehet még tér a részvénypiac emelkedése előtt, azonban a Citi szakértői kiemelik a magas volatilitás és a nagyobb korrekciók lehetőségét is, a bankház elemzői úgy vélekednek, hogy az esést érdemes megfontolt vételekre kihasználni.