Még két év, és a németek lenyomják a Teslát

Technológia és stratégia (30%-os súly) - Itt azt vizsgálták, hogy hogyan néz ki az autógyártók várható modellportfóliója, és milyen technológiai fejlesztéseket valósítanak meg a következő években

Akkumulátor-technológia (20%-os súly) - Mennyire érett a technológia a gyártónál és milyen költségek mellett képes akkumulátorokat előállítani

Vállalati kultúra, ösztönzés (10%-os súly) - Van-e ösztönzőrendszer az e-mobiltásban a gyártónál?

Beszállítói hálózat (15%-os súly) - Milyen az értéklánc integritásának a foka?

Ökoszisztéma és partnerek (15%-os súly) - Akkumulátortöltési technológia ás külső szolgáltatások

Pénzügyi teljesítmény (10%-os súly) - Itt az üzemi eredményt vizsgálták, ez szolgálhat indikációval arra vonatkozóan, mennyit tud költeni a cég e-mobilitásra

A londoni központú tanácsadó, a PA Consulting készített egy listát arról, hogy a vezető autógyártók mennyire készültek fel az elektromos autók térhódítására, és milyen szerepet tölthetnek be az e-mobilitásban a következő években. 6 kritériumot vizsgáltak, ezekhez különböző súlyokat rendeltek, a végeredményt pedig egy 1-100-ig terjedő skálán jelenítették meg, minél magasabb a pontszám, annál fontosabb lesz a következő években egy autógyártó az e-mobilitásban.A 6 kritérium:2019-ben a lista úgy nézhet ki, hogy a Tesla őrzi vezető helyét, és a Renault/Nissan és a BMW után elég nagy a lemaradás.

2021-re azonban alaposan megváltozhatnak az erőviszonyok, az európai autógyártók felveszik a kesztyűt, és kínálatukban egyre több lesz az elektromos autó, ráadásul a tervek szerint akkumulátorgyártásra és a töltőhálózat fejlesztésére is jóval többet költenének a mostaninál, ennek eredményeképp a Daimler és a BMW vezetheti majd az e-mobilitási listát, amelynek az élén azért nem lesz már olyan nagy különbség a gyártók között, mint most, összeérik a mezőny, amiből azért az amerikaiak még mindig lefelé lógnak majd ki.

A listából is látszik, hogy a Tesla 2021-ben is jól pozícionált lesz ezen a piacon, a relatív visszaesést az okozza, hogy a Model 3 gyártását folyamatos csúszások kísérik, ráadásul a Tesla továbbra is masszívan veszteséges, kérdés, hogyan lesz lehetősége veszteséges üzemelés mellett további fejlesztésekre.És hogy mivel készül a Daimler és a BMW? A Daimlernél a kompakt SUV az EQC már jövő év elején piacra kerülhet, azt követheti 2020-ban az EQA, a C- és az S-osztály elektromos változata és a GLE, ráadásul 2020-tól a smart modelljei kizárólag elektromos változatban érhetők majd el. A BMW-nél a következő években szintén érkezik egy kompakt elektromos SUV, az iX3, az i3 és az i8 közé érkezhet az i5, és jövőre a Miniből is lehet elektromos változat.