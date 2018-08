Még mindig üres az Altera, de hamarosan megtölti tartalommal a Wallis

Az Altera 2017 vége óta jelentős átalakuláson megy keresztül. Ennek keretében a korábbi, jellemzően értékpapír befektetések értékesítésre kerültek, és májusra kidolgoztuk a vállalat hosszú távú stratégiáját. Az új irány a dinamikusan növekvő magyar és közép-kelet európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói szektor, az Altera ebbe fektet be a jövőben.Az új stratégia megvalósításához szükséges tranzakciósorozat keretében elsőként a Wallis Asset Management (Wallis) és a vele összehangoltan eljáró személyek vételi ajánlatot tettek az Altera részvényeire. A vételi ajánlat július elején járt le, egy befektető sem ajánlotta fel a részvényét, ami mutatja, hogy a részvényesek bíznak a társaság stratégiájában, tulajdonosok szeretnének maradni az Altera legnagyobb részvényese, a Wallis mellett. A következő lépésben apporttal történő tőkeemelés útján az Altera tulajdonába kerül a Wallis Csoport gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét ellátó, közel 70 milliárd forint éves árbevételű négytagú vállalatcsoportja, ezzel párhuzamosan kerülnek kibocsátásra az új részvények, melyek az apportért cserébe a Wallis és a vele összehangoltan eljáró személyek tulajdonába kerülnek.Jelenleg a felvázolt lépésekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi és egyéb előkészítő munkákat végezzük, hogy a stratégiában kitűzött célokat minél előbb elérhessük, és így a befektetők számára is mihamarabb láthatóak legyenek az eredmények. Bár ez az időszak kifelé még nem látványos, nem hírgazdag, de a munka terv szerint halad. Természetesen minden lépésről tájékoztatást adunk, hamarosan egyre aktívabbak leszünk a korábban felvázolt tranzakciósorozathoz kapcsolódó bejelentések terén is.Az apportálandó négy vállalat közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző (a Sixt Rent-a-car nemzetközi hálózatának magyarországi tagja), melyek Magyarországon és a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel és flottakezeléssel foglalkoznak. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car. A BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el vezető pozíciót.A négy vállalat 2017-ben 97 százalékkal, 66,3 milliárd forintra növelte összesített árbevételét (magyar számviteli törvény alapján, nem konszolidált adat). A bővülés elsősorban a balkáni piacok megszerzésének volt köszönhető: a csoport árbevételének 49 százaléka származott külföldről, elsősorban az újonnan megszerzett régióból. A növekedés jelentős hatékonyságjavulással is együtt járt, a négy cég összevont adózott eredménye az előző évi több, mint négyszeresére, 1,8 milliárd forintra nőtt.Igen, egy 15,8 milliárd forintos tőkeemelés útján egyszerre kerül az Altera 100 százalékos tulajdonába a négy vállalat, és ezzel párhuzamosan kerülnek kibocsátásra az új részvények, melyek az apportért cserébe a Wallis és a vele összehangoltan eljáró személyek tulajdonába kerülnek. Ha a folyamat lezárult, árbevétel alapon az Altera egy csapásra a legnagyobb BÉT-en forgó cégek közé kerülhet, várhatóan a hetedik pozíciót elfoglalva. Célunk, hogy a részvények ennek megfelelően minél hamarabb bekerüljenek a BÉT Prémium kategóriájába valamint a BUX és CECE indexekbe is. Talán ez a méret, a négy cég közel 70 milliárdos árbevétele is érzékelteti, hogy egy nem hétköznapi folyamatról, apportálási és cégjogi eljárásról beszélünk.Az apportálási folyamat egy bonyolult és hosszadalmas folyamat, melynek része a vállalatok jogi és pénzügyi átvilágítása, értékelése, majd ennek alapján az apportálás pontos részleteinek meghatározása, végrehajtása, amihez több döntés, és hivatalos eljárás, végül közgyűlési döntés is szükséges. Terveink szerint az utolsó negyedévben zárjuk le a tranzakciósorozatot.A fentiek alapján a 2019-es év már teljes egészében az új struktúrában telhet, így a négy cég idei, 2018-as eredményét már a tőzsdei cég kommunikálhatja.