Megbénulhat Budapest: sztrájkkészültség a BKV-nál

A BKV cégvezetése makacsul kitart a kezdeti - és eddig mindössze egyetlen - béremelési ajánlata, az 5 százalék mellett. Ezt a cégnél működő szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, ezért megkezdték a sztrájk előkészítését - jelentette be az Egységes Közlekedési Szakszervezet. Az EKSZ már tavaly ősszel is közölte: 15 százalék alatt nem hajlandó megállapodni. Volt olyan szervezet, amely időközben csatlakozott ehhez az igényhez, a többség azonban egyelőre csak kétszámjegyű mértéket emleget, konkrét számok nélkül. Az tény, hogy az 5 százalékot egyik szervezet sem tartja elfogadhatónak - szögezte le az elnök, Naszályi Gábor.A más cégeknél zajló vagy már befejezett sikeres sztrájk hatására a BKV-s munkavállalók közül is egyre többen sürgetik a munkabeszüntetést. Az EKSZ több szakszervezettel együtt ma írásban bejelentette Bolla Tibor vezérigazgatónak a sztrájkbizottság megalakulását, s megkezdték a munkabeszüntetés előkészületeit, egyebek között a sztrájkhajlandóság felmérését a munkavállalók körében. Ez azt is jelenti, hogy elkezdik gyűjteni a nyilatkozatokat arról, hogy ki hajlandó részt venni az ellenállásban. Naszályi szerint a felmérésből napokon belül ki fog derülni, hogy képesek-e olyan összefogott, hatásos sztrájkot szervezni, ami legalább néhány órára lebénítja a város közlekedését.A BKV-sztrájkot - akárcsak a többi közszolgálati cég munkabeszüntetését -erősen korlátozza a törvény, amely kimondja, a munkabeszüntetés idején is biztosítani kell az elégséges szolgáltatást, ami 66 százalékot jelent - magyarázza Naszályi. Arról a napokban kell megállapodni a munkáltatóval, hogy az akció ideje alatt melyik vonalon mennyi jármű és milyen gyakorisággal közlekedik majd. Amennyiben ez nem sikerül, bíróságnak kell döntenie az ügyben.