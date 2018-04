Megbotlott a Volkswagen, de senkit nem érdekel

A Volkswagen csoport közzétette első negyedéves beszámolóját, amelyből többek között kiderült az is, hogy 2,68 millió járművet értékesítettek a németek globálisan, amely 7,4 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az eladások növekedését az európai (+5,6%), az észak-amerikai (+3,9%), a dél-amerikai (+0,9%) és az ázsiai (+12,1%) régió egyaránt segítette.Döntően a forgalomnövekedésnek köszönhetően a Volkswagen csoport árbevétele 58,2 milliárd euróra emelkedett, amely 3,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában elért árbevételt.Az üzemi eredmény szintjén 3,6 százalékos visszaesés következett be 2017 első negyedévéhez képest, így ezen a soron 4,2 milliárd eurós eredmény született. Ezt döntően a kihívásokkal teli nemzetközi környezettel, a kedvezőtlen devizahatással, valamint az új technológiák magas fejlesztési költségeivel magyarázta a vállalat. A csökkenő üzemi eredmény mellett csökkent a cégcsoport profitabilitása, az üzemi marzsa 7,2 százalék volt a negyedév végén, míg 2017 azonos időszakában ez az érték még 7,8 százalék volt.A Volkswagen csoport adózás előtti eredménye 4,47 milliárd euró volt, amely 2,5 százalékos csökkenést jelentett 2017 első negyedévéhez képest. Az adózás utáni eredmény pedig 2,2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, így 3,3 milliárd euró volt annak mértéke. A Volkswagen csoport nettó likviditása viszont 24,3 milliárd euró volt, amely 2,7 százalékos növekedést jelentett 2017 első negyedévéhez képest.Jó hír az is, hogy az első negyedévben már nem képzett céltartalékot a Volkswagen csoport a 2015-ös dízelbotrány miatt esetlegesen felmerülő bírságok, büntetések kifizetésére. 2017 negyedik negyedévében ezekre a célokra még 600 millió eurót különítettek el.A menedzsment az első negyedéves beszámolóban óvatosan optimista várakozásokat fogalmazott meg a teljes évre vonatkozóan: az árbevétel 5 százalékkal növekedhet a 2017-es évhez képest, míg a cégcsoport üzemi marzsa 6,5-7,5 százalék között alakulhat 2018-ban.Szemmel láthatólag a befektetőket kicsit sem zavarja a tavalyinál gyengébb első negyedéves Volkswagen-beszámoló, a vállalat árfolyama 2 százalékot erősödött a szerdai záráshoz képest. Ez döntően azzal magyarázható, hogy a piaci szereplők számára most sokkal fontosabb a jövőbe, illetve az új vezérigazgatóba, Herbert Diessbe vetett hit. Diess lehet ugyanis az a személy, aki gyökeres átalakítások révén sokkal hatékonyabb és nyereségesebb vállalatcsoportot építhet fel a következő években.