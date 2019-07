Meghiúsult az év legnagyobb tőzsdei kibocsátása

Az Anheuser-Busch InBev azt tervezte, hogy tőzsdére viszi ázsiai operációját, a Budweiser Brewing Company APAC részvényeit a hongkongi tőzsdén bocsátották volna ki, 9,8 milliárd dollár értékű részvényt vittek volna tőzsdére, ez lehetett volna a legnagyobb idei IPO.A sörgyártó azonban lefújta a tranzakciót, ezt pedig több indokkal magyarázza, köztük azért, mert a piaci helyzet nem megfelelő, a kibocsátáshoz, de bennfentesek úgy tudják, hogy a potenciális befektetőknek nem tetszett a Budweiser APAC magas árazása. A vállalat részvényeit 40-47 hongkongi dollár közötti áron szerették volna kibocsátani, de több nagybefektető 40 dollár alatti áron tett ajánlatot a papírokra.Az IPO elmaradása nagy érvágás a hongkongi tőzsdének is, ugyanis a Budweiserrel szerettek volna kedvet csinálni más nagyvállalatoknak is, hogy az ázsiai tőzsdét válasszák, többek között a Global Switch és a Home Credit Group is tervez IPO-t Hongkongban.