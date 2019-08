Mínusz lett a vége mindhárom indexnél 2019.08.09 22:03

A zárás előtti percekben újra eladói nyomás látszott a három vezető amerikai részvényindexnél, így a kis pluszban lévő Dow Jones is végül 0,3%-os eséssel zárta a napot. Az S&P 0,7%-os, a Nasdaq pedig 1%-os mínusszal búcsúztatta a napot, illetve a hetet. A Dow 30 komponense közül végül a legnagyobb esés záráskor is az IBM papírjainál látszott, de az Intel is 2% feletti eséssel búcsúztatta a napot, illetve a hetet.