A nyitás előtt bő fél órával minimális pluszba lendült a Dow Jones index, azaz tegnap után ma is szépen elolvadt a kezdeti jelentős plusz. Ez arra utal, hogy a hét eleji masszív esések után sok befektető már azt kereste, hogy mikor tud ezeken a mélybe nyomott árfolyamokon bevásárolni, hogy aztán majd az emelkedésből profitálni tudjon. Az S&P egyébként még mindig 0,3%-os mínuszban jár, a technológiai-túlsúlyos Nasdaq pedig 0,6%-os esésnél. Utóbbi index számos komponensét fokozottan megviseli a friss Huawei-döntés, miszerint Donald Trump továbbra sem engedné amerikai cégeknek, hogy eszközöket adjanak el a kínai cégnek, ez pedig az amerikai chip- és egyéb eszközök gyártóinak árfolyamát megviseli.

Kicsit enyhült az eladói nyomás 2019.08.09 20:38

A nyitás utáni órákban látott 1% körüli eséshez képest most már csak 0,3-0,8%-os csökkenés látszik a három vezető amerikai részvényindexnél. A legkisebb a Dow Jonesnál mutatkozik, a legnagyobb pedig a Nasdaqnál, amelyet lehúznak a chipgyártók a Huaweit érintő mai amerikai döntés miatt (mégsem adhatnak el neki az amerikai cégek egyelőre eszközöket). A Dow 30 komponense közül a fentivel összefüggésben jelenleg az IBM mutatja a legnagyobb 2,7%-os esést, mellette a kereskedelmi háború elhúzódása miatt továbbra is szenved a Caterpillar, és az Intel is.