Megint megszűnhet egy légitársaság

Az értesülést a francia légitársaság megerősítette a Reuters hírügynökségnek.A Le Figaro szerint az Air France-KLM új vezetője, Benjamin Smith döntése alapján megszűnik az, egy hagyományos és egy diszkont légitársaság keverékeként létrehozott Joon hibrid légitársaság, de a döntést az igazgatótanács még nem vitatta meg. Az augusztusban kinevezett új kanadai elnök-vezérigazgató egyértelművé tette, hogy "nem érti a Joon pozicionálását és identitását".A Joon az Air France repülőgépeivel és pilótáival közlekedik, de saját személyzete van, mintegy 550 légikísérő, de számuk hamarosan eléri a 700-at. Ez utóbbiakat, akik jelenleg kevesebb fizetésért dolgoznak, mint az anyavállalat alkalmazottai, is átveszi a lap szerint az Air France.Jóllehet a Joon utasainak száma öt százalékkal nőtt egy év alatt és a járatok kihasználtsága 90 százalékos, november elején két szakszervezet is panaszt tett és sztrájkkal fenyegetőzött az új elnök-vezérigazgatónál a légikísérők "szenvedése, kimerültsége" és a "büntető jellegű menedzsment" miatt.A végleges döntés megszületéséig a Joon négy újabb útvonalon (Párizs-Stockholm, Párizs-Madrid, Párizs-Manchester és Paris-Prága) is átveszi 2019 márciusában az Air France járatait.A légitársaság a budapesti repülőtéren is jelen van, Párizsba működtet járatokat október végétől.

Forrás: Budapest Airport