Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

Venni kell az olasz részvényeket a Citi elemzői szerint, a bankház szakértői úgy vélik, hogy a politikai populizmus erősödése nem szegi majd a befektetők kedvét, és a Citi előrejelzése szerint a milánói börze magabiztos emelkedéssel zárhatja majd az idei évet. A bankház elemzői kiemelték az olasz részvények 2011-es és 2014-es gyengélkedését, akkor az év utolsó negyedéve hozta el a pozitív fordulatot, a Citi elemzői nem tartják kizártnak, hogy a történelem ezúttal is megismétli önmagát és az olasz részvények ismét jól teljesíthetnek majd az utolsó negyedév folyamán.Az olasz tőzsde, az FTSE MIB megközelítőleg 5 százalékkal került lejjebb az év eleje óta, annak ellenére is, hogy a befektetők egy része komoly reményeket fűzött az olasz eszközökhöz az év első felében. A piaci szereplőket azonban elbizonytalanította az állami kiadások növelését meglebegtető új olasz kormányzat, miközben a GDP-arányos olasz államadósság már eddig is nyugtalanító méreteket öltött.Az elemzők mindemellett azon a véleményen vannak, hogy az olasz költségvetési hiány GDP-arányosan nem lesz 2 százaléknál magasabb, ennek következtében az olasz deficit az EU által megszabott 3 százalékos GDP-arányos határértéket nem lépi át, és bár alacsonyabb ütemben, de az olasz államadósság csökkenése folytatódhat, amely forgatókönyv megvalósulásából az olasz részvények is profitálhatnak majd.A Citi elemzői szerint a politikai bizonytalanság és az export lassulása ellenére a fundamentumok továbbra is pozitívak, a bankház elemzői csapata a mérsékelt olasz GDP-bővülés következtében azonban az olyan cégek papírjait részesíti előnyben, amelyek a bevételeik jelentős részét Olaszországon kívül realizálják. A Citi által leginkább kedvelt olasz részvények listáján megtalálhatók az ikonikus sportkocsigyár a Ferrari, a villamosenergia-átviteli rendszerek és távközlési kábelek előállításában érdekelt Prysmian-csoport, továbbá a Moncler ruházati cikkeket gyártó vállalat és a Fineco pénzügyi szolgáltató részvényei is. A bankház elemzői által legkevésbé kedvelt részvények listáján a Telecom Italia, a Mediaset és az ERG papírjai szerepelnek.