Megnyitotta a nyolcadik tescós üzletét is a Media Markt

A Magyar Nemzet már korábban írt róla, hogy közigazgatási forrásaik szerint a Tesco és a Media Markt összefonódása sorána plázabizottság engedélyére is szükség lett volna a tavaly szigorított plázatörvény értelmébenA Media Markt még mindig úgy véli, hogy nincs szükség erre az engedélyre, ezért nem is kérvényezték a plázabizottságtól és a Tesco is azon a véleményen van, hogy minden szükséges engedélyt beszereztek. A GVH engedélyét januárban megkapták, ezt követően pedig 8 Tesco-hipermarketben már meg is nyíltak a Media Markt-üzletek.A Media Markt a Magyar Nemzetnek adott válaszából kiderül, hogy annak ellenére, hogy 700-800 négyzetméternyi területekről van szó, azért nem került a plázabizottság elé a tervezett kilenc átalakítás ügye, mert a cégek nem folyamodtak rendeltetésmódosítási engedélyért az illetékes jegyzőhöz, aki továbbíthatta volna a terveket a plázastop alól felmentést adó testülethez. A Media Markt megkapta az önkormányzati engedélyt az új helyeken tervezett bolti tevékenységre, azonban a plázatörvény szerint a kereskedelmi rendeltetésű építmény, vagyis a hipermarket jogszabályban meghatározott átalakításához szükséges külön eljárást már nem kezdeményezték. Ennek során az illetékes jegyzőnél kell a kereskedelmi építmény rendeltetésének változásához szükséges hozzájárulást igényelni - írja a Magyar Nemzet.De annak kapcsán, hogy mi minden tartozik a rendeltetésmódosító eljárás hatáskörébe, általában sok a bizonytalanság a kereskedők körében. De a lap szerint az építészeti és a plázatörvény alapján egyértelmű, hogy ha egy nagyáruház alaprajza és mérete átalakítással módosul, ott egy tervek alapján végzett építészeti tevékenység történik.