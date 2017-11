Megosztottak a hazai profi befektetők a bitcoinnal kapcsolatban

Elek Péter, Dialóg Alapkezelő, portfóliómenedzser

az a baj, hogy világszerte a lakossági befektetők is egyre nagyobb kedvet kaptak a bitcoinba fektetéshez, ők viszont egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit vesznek, mit kapnak, ha bitcoinba fektetik a pénzüket, csak azt látják, hogy ma tízezer dollárt ér, és lehet, hogy hamarosan húszat, de könnyen lehet, hogy csúnyán megégetik magukat, és akár nulláig is eshet a kriptopénz árfolyama.

A legnagyobb piacmozgató az emberek mohósága, de annak mindig sírás a vége, és a bitcoin esetében ettől időben már nem vagyunk messze, de hogy árfolyamban mi lesz a mostani emelkedés vége, azt nehéz megmondani, de szerintem egy éven belül a bitcoin-mániából nagy pofára esés lesz.

Zsiday Viktor, tőkepiaci véleményvezér

Azt gondolom, hogy amit most a bitcoinnál látunk, az egy mánia, semmilyen alapja nincsen, és szerintem ennek a mániának az utolsó hónapjaiban vagyunk.

a jegybanki hülyeségnek az egyik leglátványosabb kitüremkedése a kriptodeviza piac felfúvódása,

Ez olyan, mint ha lenne egy tyúk, amelyik végtelen számú tojást tudna tojni, a kérdés pedig az, hogy mennyit ér ebben az esetben egy tojás. Szerintem nullát.

Szabó Dávid, HOLD Alapkezelő, portfóliómenedzser

A bitcoin mögött is az emberek hite áll, ugyanúgy, mint a hagyományos pénz mögött, azért fogadok el forintot, mert arra számítok, hogy ezt a forintot tőlem más is elfogadja, és tudok érte dolgokat vásárolni.

A pénznek van egy olyan definíciója, hogy egy olyan lufi, ami soha nem pukkan ki, ami igaz a bitcoinra is, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne benne nagyobb árfolyamesés, vagy hogy egyértelműen a bitcoin lesz a pénz, de azt gondolom, hogy bitcoin nem piramisjáték, aminek sokan hiszik.

elindult egyfajta természetes szelekció, nem egyértelmű, hogy melyik kriptodeviza kerül ki győztesként, de amiatt nem aggódok, hogy mivel végtelen félét lehet létrehozni, így egyiknek sem lesz értéke.

Sok kollégámhoz hasonlóan lufinak tartom a bitcoint, azt elismerem, hogy van mögötte valamiféle érték, de ez nagyjából kimerül az anonimitásban, és ha ezt tovább gondoljuk, akkor a pénzmosástól, a korrupción keresztül a maffiáig sok minden eszünkbe juthat, hiszen fizetőeszközként többek között azok használják a bitcoint, akik nem akarják megmutatni magukat Ha innen nézzük, akkor jogosnak érzem a bitcoin létezését, működését, viszontSzerintem ez egy mánia, aminek már a begyorsuló szakaszában tartunk, a klasszikus utolsó fázisban. Sokáig nem vették észre a befektetők a bitcoint, ez volt mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, most pedig ott tartunk, hogy nem csak hogy egyre meredekebben emelkedik a bitcoin árfolyama, de időközben rengeteg más kriptodeviza is megjelent, amiknek még a nevét is nehéz követni, a befektetők nagy részének viszont bőven elég, ha rá van írva, hogy kripto és emelkedik az árfolyama, és már veszik is. Utoljára akkor láttam ehhez hasonló mániát, amikor 7-8 éve meredeken emelkedett az arany árfolyama, akkor jöttek azok az ötletek, hogy utcai automatánál is lehet vásárolni aranytömböket, és csak Magyarországon több ezer ügynök képeztette ki magát aranykereskedésből, utána pedig letolták az ügyfelek torkán a különböző aranybefektetéseket, és ott volt csúcson az arany, azóta pedig elveszítette az akkori értékének egy nagy részét.A kollégáim, ismerőseim általában mese habbal történetnek tartják a bitcoint, de látjuk azt például az ügyfeleinken, hogy meg vannak őrülve, és meg akarják lovagolni az emelkedést, nem érdekli őket, hogy mekkora kockázatot hordozhat egy ilyen befektetés, csak az van a fejükben, amit az újságokban olvasnak, hogy néhány napja még csak 6000 dolláron, ma meg már 10 000 dolláron áll az árfolyam. Ha így nézzük, akkor most joggal vonják kérdőre az ügyfelek az alapkezelőjüket, privátbankárjukat, hogy miért beszélték le őket a vásárlásról, de néhány hónap múlva nagy sírás lehet belőle, akkor viszont már senki sem fog emlékezni arra, hogy voltak józan tanácsadók, akik arra figyelmeztettek, hogy messzire el kell kerülni az egészet.A bitcoin szerintem nullát ér, nincsen értéke, teljesen egyértelmű piramisjátékról van szó. Az ismerőseim között is sokan vannak, akiknek van bitcoinja, még úgy is, hogy sokan buboréknak tartják, de az is igaz, hogy az elmúlt évek árfolyamemelkedése után már egyre óvatosabb mindenki azzal kapcsolatban, hogy buboréknak nevezze, amit most látunk. Ismerősem között vannak hívők is, akik azt mondják, hogy nagy emelkedéseket nagy korrekciók követnek, de hosszú távon ez egy csodálatos történet, és már csak azért is megtartják a bitcoinjaikat, mert jó lesz az unokáknak, olyat azonban nem ismerek, aki a vagyonának jelentős részét ebben tartaná. Egyébként nekem is volt kriptodevizám, de nem a bitcoint, hanem az ethert választottam, de már eladtam, mert ott is azt láttam, hogy az internetes lufihoz vagy a tulipánmániához hasonló dolgok történnek, amit elsősorban a jegybanki politikák táplálják. Röviden arról van szó, hogy nagyon alacsonyan vannak a kamatok, ezen keresztül gyakorlatilag a jegybankok generálják az árfolyamemelkedést,de hasonló jeleket már az ingatlanpiacon, kötvénypiacokon és lassan a részvénypiacokon is láthatunk. Óriási policy mistake-et követtek el a jegybankok, ennek pedig ez a legnagyszerűbb megnyilvánulási formája. A bitcoin nem más, mint egy elektronikus jel, és attól van értéke, mert más azt mondja, hogy van értéke. Ellentétben a pénzzel, aminek azért van értéke, mert az állami erőszakszervezet rákényszerít, hogy az állam pénzét elfogadd, a bitcoin mögött azonban semmi ilyesmi nem áll. Ráadásul az sem igaz, hogy a bitcoin véges számosságú, hiszen nemrég több alkalommal hardforkolt, vagyis végérvényesen elágazott, legkésőbb akkor mindenki számára egyértelművé kellett, hogy váljon, hogy ebből a korábban hitt mennyiségnél jóval többet lehet "gyártani", ez olyan mint egy osztódó sejt, gyakorlatilag végtelen a kínálat belőle.Félig egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a bitcoin nullát ér, de azt is gondolom, hogy a bitcoin gyakorlatilag bármennyit érhet. A pénz általánosságban véve is egy lufi, amit a hit hajt, hiszen semmi más nincsen mögötte, mint az, hogy az állam azt jelölte ki fizetőeszközként.A bitcoinnal is ez a helyzet, azért fogadok el bitcoint, mert azt gondolom, hogy tőlem is elfogadják, amikor majd én szeretném használni. Hogy ez a hit hogyan alakul ki, az szerintem nem fontos, hiszen igen, megszoktuk, hogy az állam mondja meg, hogy kötelező elfogadni az általa kibocsátott pénzt, de az is csak egy megszokás. Azt gondoljuk, hogy a forint mögött ott áll az egész magyar gazdaság, de ez nem igaz, ha például valami miatt megrendülne a bizalom a papírpénzben, akkor az állam mondhat bármit, nem fogják elfogadni az emberek.Az a meggyőződésem, hogy az a pénzrendszer, amiben élünk, az hosszú távon nem működőképes, előbb-utóbb komoly problémák jelentkeznek majd, és a magas hitelállományok mellett a hitelpénz rendszer sem működőképes, ezért előbb-utóbb alternatív megoldás irányába kell elindulnunk. A bitcoin egy alternatív megoldás, nagyon egyedi, és nem is tartom különösebben jónak, hiszen alternatív pénzként nem tud jól működni, de jelenleg ez az alternatívája annak a pénzrendszernek, amit kénytelenek vagyunk elfogadni.Vannak arra utaló jelek, hogy a mániának egy kései szakaszában van a bitcoin, de azt is látni kell, hogy azok a hedge fundok, amelyek kriptodevizákba fektetnek, most kezdtek el tömegesen elindulni, ezeknek a befektetőknek az érdeklődése addicionális keresletet biztosít. A bitcoin piaci kapitalizációja közel 170 milliárd dollár, ami nem kevés, de globális tőkepiaci összehasonlításban nem is túlságosan magas, főként, ráadásul sok bitcoin, amit a kezdeti időszakban bányászták, egyszerűen eltűnt vagy számlákon zárolták őket, vagyis a bitcoin tényleges piaci kapitalizációja, a valóban piacon lévő bitcoinok száma jóval kisebb lehet annál, mint amit ismerünk. Az az elmélet sem igaz, hogy elágazásokkal végtelen számú kriptodeviza hozható létre, hiszen az bányászati kapacitások kérdése is. Az viszont látszik, hogy van egyfajta verseny a kriptodevizák között, más-más tulajdonságokkal rendelkeznek, hiszen a felhasználói igények is változnak, ígyEz is egy előnye a kriptodevizáknak, szemben a hagyományos pénzzel, ott ugyanis az állam mondja meg, hogy ezt kell használni, a felhasználók pedig elfogadják ezt a szabályt.Hogy melyen befektetőknek ajánlható a kriptodeviza? Mindenképpen olyanoknak, akik meg tudnak barátkozni azzal a gondolattal, hogy a befektetett pénzét akár teljes egészében elbukhatja. Ha viszont tudatában van ennek a kockázatnak, akkor a befektetők portfóliójának kötelező elemének kell lennie a kriptodevizáknak.