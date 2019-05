Megosztottak a Mollal kapcsolatban a hazai alapkezelők

Áprilisban emelkedtek az irányadó részvényindexek Európában és a tengerentúlon is, az USA és Kína kereskedelmi megállapodását övező pozitív várakozások nyomán kedvező maradt a hangulat, a magyar tőzsde is erősödött, a BUX április végén új történelmi csúcsra emelkedett, majd a hazai részvényindex lendülete április utolsó hetében elfogyott és a magyar tőzsde lefordult.

A hazai részvényindex április végén új történelmi csúcsára emelkedett, majd ezt követően a lendület elfogyott és a BUX lefordult. A felmérésünkben résztevő alapkezelők 78 százaléka ebben a hónapban is arra számított, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat rövid távon. Míg a profi befektetők egyaránt 11-11 százaléka várt a következő három hónap folyamán 5-15 százalék közötti emelkedést-, illetve esést is a magyar tőzsdén. 12 hónapos időtávon az alapkezelők 67 százaléka számít arra, hogy a BUX mínusz 5 és plusz 5 százalékos tartományban mozoghat, míg 22 százalékuk 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek tart. Egy kisebbség továbbra is pesszimista, szerintük a magyar tőzsdén 5 és 15 százalékos esés is elképzelhető a következő 12 hónap során.

Az alapkezelői válaszokból képzett 3 hónapos mutató nem mutatott változást a korábbi hónappal összehasonlítva, mivel a felmérésünkben résztvevő alapkezelők 78 százaléka számít arra, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat, míg az alapkezelők 11 százaléka várt nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést a következő három hónap folyamán. A felmérésünkben részvevő alapkezelők 11 százaléka pedig 5 és 15 százalék közötti esést is elképzelhetőnek tartott a magyar tőzsdén a következő három hónap során. Az alapkezelői válaszokbók képzett 12 hónapos mutató sem mutatott érdemi elmozdulást, miután a profi befektetők 67 százaléka továbbra is arra számít, hogy a BUX mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd a következő 12 hónap folyamán, míg az alapkezelők 22 százaléka ennél is magasabb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek a tartott a következő 12 hónapban. Az alapkezelők 11 százaléka azonban pesszimista, ők 5 és 15 százalékos esést is elképzelhetőnek tartottak a hazai részvényindex esetében a következő 12 hónap során.

A hazai blue chipek közül ebben a hónapban a Richter és a Mol papírjait egyaránt 3-3 alapkezelő emelte ki kedvenc részvényeként. A Mol első negyedéves számai bár összességében alulmúlták az előzetes várakozásokat, a társaság az első negyedéves eredményét viszonylag kedvezőtlen piaci körülmények között érte el, miután az olajárak heves kilengése mellett a vállalatnak a finomító árrések sokéves mélypontra zuhanásával is meg kellett küzdenie. A hazai alapkezelők látnak fantáziát a részvényben, a Mol mellett szólhat, hogy a társaság által 2016-ban 2030-ig meghirdetett vállalatátalakítási stratégiája megfelelően halad, ami mérsékli a társaság energiapiaci kitettségét. A Richter részvényei szintén 3 említést kaptak ebben a hónapban, a Richter esetében a profi befektetők egy része valószínűsíthetően abban bízik, hogy a botrányokkal és negatív hírekkel övezett tavalyi év után a 2019-es év pozitív fordulatot hozhat a Richter számára. A Magyar Telekom és az OTP részvényei emellett egyaránt 2-2 említést kaptak ebben a hónapban.A midcapek közül az Alteo továbbra is igen népszerű a hazai alapkezelők körében, a részvényt ebben a hónapban 3 alapkezelő jelölte meg kedvenceként. Az Alteo népszerűségét magyarázhatja, hogy a társaság márciusban zártkörű részvénykibocsátásos tőkeemelést hajtott végre, ezzel gyakorlatilag új befektetési programot kezdett, amelyben a közelmúltban bejelentett szélerőmű akvizíció lehet az első fontos lépés. Az akvizíciónak köszönhetően, a fejlesztés alatt lévő naperőművi beruházásokkal együtt, a megújuló portfólió mérete meghaladja az 55 MW-ot, és az 50 MW-os földgáz erőművi kapacitással összeadva az Alteo áramtermelő kapacitása meg fogja haladni a 105 MW-ot, amely nagyságrendi ugrást jelent a vállalat számára.A hazai alapkezelők közül ebben a hónapban hárman jelölték meg kedvenc részvényként az ANY Biztonsági Nyomdát, a részvény népszerűségét a társaság növekedési kilátásaival kapcsolatos pozitív várakozások mellett a magas osztalékhozam is indokolhatja, miután az ANY Biztonsági Nyomda 6 százalékos osztalékhozama az egyik legmagasabb a hazai osztalékot fizető tőzsdei cégek részvényei között.

Ebben a hónapban a felmérésünkben résztvevő alapkezelők a hazai blue chipek közül négyen emelték ki a Molt, mint legkevésbé kedvelt részvényt, amiben valószínűleg szerepet játszhat, hogy a társaság első negyedéves gyorsjelentése alulmúlta az előzetes várakozásokat. A blue chipek közül emellett a Magyar Telekom és a Richter egyaránt 2-2 említést kapott. A közepes kapitalizációjú hazai cégek közül a 4iG, az Appeninn, a Konzum, az Opus és a BIF részvényei egyaránt 2-2 említést kaptak ebben a hónapban.