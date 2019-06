Megrohamozták a ventilátorokat és a klímákat a magyarok

A Praktiker az MTI-t arról tájékoztatta, hogy az utóbbi néhány napban a ventilátorok forgalma több mint háromszorosára nőtt az elmúlt hetekhez képest, a mobil klímákból is több mint háromszoros mennyiség fogyott, és az értékesítés folyamatosan nő. A barkácslánc tapasztalatai szerint a hőség beálltával minden évben megugrik a kereslet a berendezések iránt. A legnagyobb számban évről évre az egyszerű asztali és álló ventilátorok fogynak, de ezek eladása döntően a legforróbb napokra korlátozódik, mint nem tervezett szükségmegoldás.A MediaMarkt szintén arról számolt be, hogy az elmúlt napokban óriási roham indult a készülékekért. A műszaki áruházlánc ugyanakkor kitért arra, hogy egy hónapot késett a szezon. Míg az elmúlt években április végén, májusban már rövidebb időszakokra beköszöntött a hőség, idén a kedvezőtlen időjárás miatt visszafogott volt a kereslet. Tavaly májusban az idei május forgalmának többszörösét realizálta a vállalat a hűtésre szolgáló termékekből. A MediaMarkt tapasztalatai szerint is azonnali megoldást akarnak a vevők a hőségben, ennek köszönhető a fokozódó vásárlási kedv a mobilklímák és ventilátorok iránt. A két terméktípust gyakran azért is választják a vásárlók a klímákkal szemben, mert beszerelésük nem engedélyhez kötött, nem igényelnek szakértői segítséget, sem beavatkozást az otthonukban, és jóval olcsóbbak is, főként a ventilátorok.