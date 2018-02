Mégsem ússza meg a csődöt az Agrokor?

Marica Vidakovic, a konszern hitelezői tanácsának tagja szerint a váltás a válságmenedzsmentben lebéníthatja a tárgyalásokat a hitelezőkkel, ami csődeljáráshoz vezethet.

A 2016-ban csődközelbe jutott mamutvállalat megmentésére a parlament április 6-án gyorsított eljárásban elfogadta a lex Agrokor néven emlegetett törvényt, amely lehetővé teszi stratégiai cégeknek, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárást kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást. Ilyenkor a konszern élére rendkívüli kormánybiztost neveznek ki, akinek 15 hónapja van arra, hogy átszervezze, fenntarthatóvá és fizetőképessé tegye a vállalatot.

Az Agrokor közlemény adott ki, amelyben Ramljak azzal magyarázta lemondását, hogy munkatársaival stabilizálták a vállalat működését, megtartották a munkahelyeket, megmentették a beszállítókat a csődtől és megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy a hitelezők megegyezésre juthassanak a követeléseiket illetően. Ugyanakkor a személye körül kialakult bizonytalanság miatt nem akar a továbbiakban akadályozó tényezővé válni a folyamat befejezését illetően.A botrány azután robban ki Ramljak körül, hogy a Jutarnji List című horvát napilap januárban nyilvánosságra hozta: a kormánybiztos cége, amelyben azt megelőzően dolgozott, hogy kinevezték volna a válságmenedzsment élére, heti 242 ezer kunás (10 millió forint) tanácsadói szerződést kötött az AlixPartners amerikai vállalattal, amelyet az Agrokor azzal bízott meg, hogy megszervezze a konszern átalakítását. A sajtó és a közvélemény nyomására az Agrokor tavaly év végén tette közzé a tanácsadók listáját, a 141 cég és magánszemély honoráriuma elérheti a fél milliárd kunát, ami szakértők szerint világviszonylatban is túlzott.Andrej Plenkovic horvát kormányfő akkor kijelentette: nem tudott a magas díjakról és nem támogatja azokat. Ramljakot meghallgatta a parlament gazdasági bizottsága is, ott a kormánybiztos azzal védekezett, hogy gyorsan kellett cselekednie, ezért volt kollégáitól kért segítséget. Elismerte, hogy hibázott és elnézést kért.Az Agrokoron belül, amely több országban is érdekelt, mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.