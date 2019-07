Mégsem vesz Magyarország amerikai vadászrepülőgépeket

jelenleg nem folytatunk tárgyalásokat új eszközök, így a kérdésben említett F-35-ös vadászrepülőgépek beszerzéséről sem.

Korábban a Direkt 36 szellőztette meg, hogy a Magyar Honvédség F-35-ös vadászrepülőgépek beszerzéséről tárgyal, a hírt később a Magyar Nemzet is - áttételesen - lehozta.A lapértesülések arra is kitértek, hogy a svéd Gripen vadászgépek lízingszerződése 2026-ban jár le, ekkor vehetné meg a gépeket a honvédség, de erre nem biztos, hogy sor kerül. Helyette vennénk az Egyesült Államoktól a Lockheed Martin által gyártott F-35-ös vadászgépekből. Ez a típus jelenleg a világ egyik legdrágább vadászrepülője (kb. 100 millió dollárba kerül), és szakértők szerint ár-érték aránya pocséknak mondható. Most Mesterházy Attila országgyűlési képviselő kérdésére válaszolva Benkő Tibor honvédelmi miniszter leszögezte: