Megszólalt a cég, amelyik heti 68 órát dolgoztathatja a magyarokat

A Henkel vállalat magyarországi jelenléte több mint harminc éves múltra tekint vissza, - 1987-ben az első nemzetközi vállalatok között jelent meg Magyarországon - és az eltelt évtizedek alatt meghatározó szereplőjévé vált a magyar gazdaságnak

ekkora munkaterhelés (heti 68 óra) mellett egyáltalán nem marad szabadideje és magánélete a dolgozóknak.

A Henkel 3 évtizedes hazai sikereire építkezve továbbra is célunk a fenntartható gyártási hatékonyság növelése, megőrizve és tovább erősítve meghatározó szerepünket a hazai gazdaság növekedésében és versenyképességében

- írja közleményében a Henkel. Portfolio írta meg elsőként , hogy a lapunk birtokába került dokumentumok alapján a Henkel a körösladányi gyárában akár heti 68 órát is dolgoztathatja az embereket, és a cikkben megszólaltattuk a vállalatot is.A Henkel közleménye szerint "a folyamatosan változó (FMCG) piaci igényekhez való alkalmazkodáshozEz biztosítja a gyár növekedését, a beruházásokat, a munkahelyek fenntartását és új munkahelyek teremtését. Ennek a rugalmasságnak az érdekében alkalmazunk munkaidőkeretet már több mint 15 éve. Hangsúlyozni szeretnénk, jelenleg."Hangsúlyozzák, hogy ez nem újkeletű modell. A munka törvénykönyve már 2002 óta lehetővé teszi az egyenlőtlen munkaidőbeosztás, azaz a munkaidőkeret alkalmazását, mely számos hazai vállalatnál alkalmazott, törvényes munkaszervezési eszköz."A körösladányi gyárban az érdekképviselet és a vezetőség között a munkaidőkeret 2003-as bevezetése és kollektív szerződésbe foglalása óta folyamatos, konstruktív egyeztetés zajlik, mely alapján a munkavállalók érdekében egyre több védelmi pontot és jelentős kedvezményeket építettünk be a munkaidőkeret szabályozásunkba. Határozottan úgy gondoljuk, ezzel a pozitív gyakorlattal a Henkel felelősségteljes munkáltatóként jár el munkavállalói védelmében, miközben törekszik a versenyképes működés fenntartására" - szól a cég közleménye.A Portfolio-nak nyilatkozva Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) volt főtitkára a kiszivárgott hírek után egyértelműen úgy ítélte meg, hogyA Henkel szerint, mint például a 13. és 14. havi fizetés, a minden dolgozónk számára egységes bruttó 700 ezer forintos cafeteria-keret, évente teljes körű preventív szűrővizsgálat és korlátlan hozzáférés magánklinikai orvosi ellátáshoz, táppénzkiegészítés 30-90 nap között, gyermek születése esetén pénzbeli támogatás, iskolakezdési támogatás még a felsőoktatásban résztvevő gyermekek után is, kamatmentes kölcsön lakásvásárláshoz, vagy felújításhoz, saját termékek kedvezményes vásárlása - a teljesség igénye nélkül.- mondta a közlemény szerint Dr Fábián Ágnes, Henkel Magyarország Kft ügyvezető igazgató.