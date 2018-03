Megszólalt a Tesla a halálos balesetről!

Egy héttel ezelőtt az elválasztófalnak csapódott majd kigyulladt egy Tesla Model X a kaliforniai Mountain View 101-es autópályán. A sofőrt a helyszínről még kórházba tudták szállítani, itt viszont sajnálatos módon belehalt sérüléseibe.A szemtanuk elmondása szerint a Tesla Model X sofőrje az elválasztófalnak ütközött, majd ezt követően a jármű azonnal lángra kapott, még azt megelőzően, hogy két másik autó is belehajtott.A Tesla most azt közölte, hogy a sofőr közvetlenül a baleset előtt váltott önvezető üzemmódba. A cég azt is elárulta, hogy a baleset előtt 6 másodperccel a sofőr nem fogta a kormányt. A Tesla szerint a sorőrnek 5 másodperc, illetve 150 méter állt rendelkezésére, hogy észrevegye a betontömböt.