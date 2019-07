Megszólalt az Enefi nagytulajdonosa: a prémium kategória a cél

Régi álmom volt, hogy egy tőzsdei cégben meghatározó részesedést szerezzek - mondta el az Enefi új nagyrészvényese, Petykó András Zoltán, aki jelentős vagyontárgyak apportjával száll be a cégbe. Arra a kérdésre, hogy miért pont az Enefire esett a választása, elmondta, hogy a társaság az elmúlt időszakban parkolópályán volt. Pozitív és negatív hírek egyaránt érkeztek, az árfolyama pedig esett, adódott egy jó beszállási lehetőség és a befektető élt vele.A cél, hogy fundamentumokkal töltsék fel a céget. A régi és az új tulajdonosok jelentős vagyontárgyakat (üzletrészeket, ingatlanokat) ruháznak át a társaságra, például a Random Capital-részesedést, cserébe pedig kisebbségi részesedéseket kapnak. Az apportált elemekkel szerteágazó lesz a vállalat tevékenységi köre, a stratégiai irány meghatározásához a cég megvizsgálják majd, hogy Magyarországon mely iparágaknak vannak kitörési lehetőségeik, melyek azok a klasszikus ágazatok, ahol egy hazai kis-közepes vállalat érvényesülni tud.A Random Capital bekerülésével a tőkepiaci szolgáltatások felé is nyit a cég, Petykó András Zoltán arra számít, hogy ebben a szegmensben nőni fog a lakosság penetrációja. Emellett az élelmiszeripar nélkül elképzelhetetlen Magyarország jövője, a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is kiemelkedő helyen szerepel az ország, emellett a turizmusban, a pénzügyi ágazatokban és az egészségügyhöz kapcsolódó iparágakban szeretnének érdekeltségeket kiépíteni.Petykó András Zoltán hosszú távra tervez, viszont a befektetés mértéke nagyban függ attól, hogy milyen hatást váltanak ki majd a piacon a mostani bejelentések. A társaság akkor tud hosszú távon hatékonyan működni, ha első körben elér egy 15-20 milliárd forintos méretet.Az Enefi nem szorul a mérlege alapján azonnali tőkebevonásra, egy vagyonkezeléssel foglalkozó céget azonban csak akkor lehet igazán jól működtetni, ha a vagyontárgyakhoz vagy tevékenységekhez tartozó elemeket összességében kezelik, ha ehhez források szükségesek, akkor meg kell majd vizsgálni a piaci lehetőségeket. Ha például idővel a Hungaro-Food egésze bekerül az Enefibe, akkor bevételi-és eredménycélokat is megfogalmaz majd a vállalat. Ha pedig ennek eléréséhez terjeszkedésre van szükség, akkor lehet szópéldául forrásbevonásról.A tervekkel kapcsolatban elmondta az új nagytulajdonos, hogy viszonylag széles tulajdonosi struktúrában, nagyon sok részvényessel, nagy vagyonnal, hatékonyan átlátható cég létrehozása a cél, amely folyamatosan növeli a vagyonát. Azon dolgozik majd a vállalat, hogy minél nagyobbra nőjön, tőzsdei cégként pedig a prémium kategória elérése a cél.Az Enefi árfolyama 20 százalékos pluszba lendült a mai kereskedésben.