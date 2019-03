Megszólalt Kína a Huawei-botrányról

Lu Kang külügyi szóvivő hangoztatta, hogy Meng önkényes őrizetben tartása a törvényes jogok súlyos megsértését jelenti, egyben szembemegy a kínai nép érdekeivel. Ez egy súlyos politikai incidens - tette hozzá.A szóvivő egyben arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza a letartóztatási parancsot a cégvezető ellen, akinek szerdán kell megjelennie Kanada Brit Columbia tartományának bírósága előtt.Az ottawai igazságügyi minisztérium egy nappal korábban, pénteken jelentette be: Washington elegendő bizonyítékot mutatott be ahhoz, hogy megkezdjék a kiadatási eljárást, amelynek végén várhatóan kiadják Menget az Egyesült Államoknak. Ennek első lépéseként március 6-án meghallgatást tartanak, amikor kitűzik a határozathozatal idejét.Meng Van-csou - akit decemberben tartóztattak le Kanadában, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték - tagadja az amerikai kormányzat vádjait, és harcol a kiadatása ellen. A Huawei szerint "indokolatlanul üldözik" a vállalatot, ezért a korábban is kérte, hogy Washington vonja vissza a Meng Van-csou elleni letartóztatási parancsot, Kanada pedig ne adja ki őt az Egyesült Államoknak.Januárban a washingtoni igazságügyi minisztérium vádat emelt a cég és pénzügyi igazgatója ellen. Az amerikai hatóságok több szálon folytatnak vizsgálatot a Huawei ellen. Azzal vádolják, hogy leányvállalatai segítségével megsértette az Irán elleni szankciókat, valamint azt feltételezik, hogy műszaki és kereskedelmi titkokat lopott el amerikai cégektől.Pénteken Kína ottawai nagykövetsége elítélte a legutóbbi kanadai döntést, és tiltakozott a jogi eljárás folytatása ellen. A képviselet közleménye szerint politikai üldöztetésről van szó.