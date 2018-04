Megszünteti a havi autóértékesítési statisztikáit a General Motors

A General Motors keddi tájékoztatása szerint a társaság ezentúl nem teszi majd közzé az USÁ-ra vonatkozó havi autóértékesítési statisztikáit, miután az autógyártó szerint a harminc napos intervallum nem tükrözi megfelelően piaci folyamatokat és a cég ezt követően a gépjármű értékesítéseket negyedéves bontásban publikálja majd. A GM menedzsmentje szerint a havi bázisú amerikai gépjárműértékesítési adatokat eltorzítják az autógyártók eltérő kedvezmény programjai, a cégek eltérő flotta-értékesítési stratégiái is.A GM a társaság legnagyobb piaca, Kína esetében sem tesz közzé többet havi értékesítési adatsorokat, az autógyártó továbbra is készít majd havi autóeladási statisztikákat az amerikai Federal Reserve mellett a kormányzati ügynökségek és az iparági szövetségek számára is, ezek azonban nem lesznek nyilvánosak. Reuters arról ír , hogy a kilencvenes évek elejéig az autógyártók tíznapos bontásban tették közzé a gépjármű értékesítési statisztikáikat, majd a Chrysler Corporation (a mai Fiat Chrysler Automobiles elődje) 1990-től megszüntette a tíznapos eladási statisztikák publikálását, a rivális autógyártók pedig követték a társaság példáját a következő három év folyamán. A General Motors pedig arra számít, hogy a befektetők gyorsan megszokják majd a háromhavonta közzétett amerikai autóeladási statisztikákat, miután a piaci szereplők más szektorok esetében is hasonló adatközléssel szembesülnek, a kiskereskedelmi lánc, a Walmart negyedéves bontásban teszi közzé az értékesítési eredményeit.Az autógyártó lépése rossz hír a piaci szereplőknek, a GM által követett gyakorlat nem csupán csökkenti a transzparenciát és kevesebb információt jelent majd a befektetőknek, emellett azonban rossz hír az elemzők számára is, hiszen a gépjárműértékesítések száma fontos konjunktúra indikátort jelent, és az amerikai kereskedelmi tárca havi autóeladási jelentése fontos részét képezi a kormányzat negyedéves GDP adatsorának is. St. Louis Fed által közzétett grafikonon jól látható , hogy a havi bázisú gépjárműértékesítések alakulása valóban fontos konjunktúra indikátort jelent, az autóeladások visszaesése több esetben is előre jelezte a közelgő amerikai recessziót. A grafikon alapján az 1980-as és az 1990-es amerikai recessziót is megelőzte az autóértékesítések számának csökkenése. A legutóbbi, 2008-as válságot és recessziót megelőzően a gépjárműeladások már 2006 első felében trendszerű csökkenésről számoltak be, majd az amerikai gépjármű értékesítések száma a 2007. októberében eladott 16,5 millió egységről a ''hivatalosan'' is beköszöntő recesszió közepette 9,4 millió eladott egységre esett vissza 2009 áprilisára, majd az azóta is tartó fellendülés hatására az amerikai gépjárműeladások 17,4 millióig emelkedtek 2018. februárjában.

