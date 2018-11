A BUX 16,3 milliárd forintos forgalom és 557 pontos plusz mellett 1,5 százalékkal került feljebb, a blue chipek is kivétel nélkül emelkednek, a befektetőket a múlt héten a vártnál kedvezőbb gyorsjelentéssel meglepő Mol árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom mindemellett 1,5, az OTP árfolyama pedig 1,9 százalékkal került feljebb, a hazai nagypapírok közül a Richter teljesít a legjobban, a gyógyszergyártó árfolyama 2,8 százalékkal került feljebb. Az előttünk álló néhány további izgalmakat tartogathat a hazai blue chipek számára, a Magyar Telekom szerdán, a Richter csütörtökön, az OTP pedig pénteken teszi majd közzé gyorsjelentését.

Bár az irányadó európai részvényindexek a hétfői kereskedés második felében továbbra is csupán mérsékelt emelkedésre képesek, a régiós börzék közül ugyanakkor 1 százalékos erősödésével kiemelkedik a lengyel WIG, míg a magyar tőzsde továbbra is felülteljesítő.

A 4iG részvényei ugyanakkor szárnyalnak, a papír jelentős, 10 százalék feletti erősödéssel indította a napot, a részvény a hétfői kereskedés második felére ráfordulva tovább erősödött, az árfolyam napi limittel egészen 1410 forintig emelkedett. A 4iG forgalma is jelentős, a részvény az átlagosnál magasabb, 623 millió forintos forgalom mellett a magyar tőzsde negyedik legforgalmasabb részvénye az OTP, a Mol és a Richter után.

A hazai blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a Mol 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Richter és a Magyar Telekom árfolyama egyaránt 1,8 százalékkal került feljebb, a nagypapírok közül pedig az OTP teljesít a legjobban, a bankrészvény árfolyama 2,2 százalékot emelkedett. A blue chipek közül a Mol a múlt hét folyamán erős számokkal örvendeztette meg a befektetőket, azonban ez a hét is mozgalmasnak ígérkezik majd, mivel a Magyar Telekom szerdán, a Richter csütörtökön, az OTP pedig pénteken teszi majd közzé gyorsjelentését.

Szárnyal a 4iG 2018.11.05 10:40

Borús a hangulat az európai börzéken hétfőn, a magyar tőzsde azonban emelkedik, a hazai blue chipek is kivétel nélkül erősödnek, míg a hazai nagypapírok közül 1,6 százalékos emelkedésével az OTP teljesít a legjobban. Felemásan teljesítenek azonban a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények, az Appeninn stagnál, a CIG Pannónia 0,8 százalékkal került lejjebb, míg az Opus 3,9 százalékkal került lejjebb, a Konzum pedig 4,1 százalékot esett.

A 4iG papírjai azonban szárnyalnak, a részvény 17,8 százalékos emelkedést követően egészen 1390 forintig emelkedett ma délelőtt, bár ezt követően kissé alábbhagyott a lendület, a 4iG árfolyama 1340 forintig emelkedett.

A vállalat részvényei a tavalyi évet 205 forinton zárták, október elején az árfolyam már 600 forint fölé emelkedett, miután az erősödést nagyrészt a Mészáros Lőrinchez köthető társaságok, az Opus, és a Konzum két alapjának többségi befolyásszerzése fűtötte a vállalatban. A piaci szereplők egy része pedig valószínűsíthetően arra számít, hogy az új tulajdonosoknak nagy tervei vannak a céggel, ezt a feltételezést erősíthette a befektetőkben a Konzum vezérigazgató-helyettesének nyilatkozata is, miután Fekete Péter a Portfolionak adott szeptemberi interjújában arról beszélt, hogy a Konzum a bank- és pénzügyi szektor mellett többek között az informatikai és telekommunikációs szektorokban is jelentős növekedési lehetőséget lát, a piaci szereplők várakozások szerint ebben a 4iG-nek is kiemelt szerepe lehet majd.