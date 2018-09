Megtörtént a trónfosztás - Már nem London a világ első számú pénzügyi központja

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group félévente összeállított, 24. kiadásánál tartó Global Financial Centres Index (GFCI) ranglistáját 137 kritérium és 2453 befektetői értékelést súlyozó mérési módszertan alapján kerül összeállításra, a felmérés 110 várost és térséget vizsgál, egy nullától ezer pontig terjedő értékelési skálán.A társaság szerdán Londonban ismertetett új, őszi globális rangsorában az első két helyen álló New Yorkot és Londont Hongkong, Szingapúr és Sanghaj követi a felső ötös mezőnyben. Az első tízben szerepel még Tokió, Sydney, Peking, Zürich és Frankfurt. Budapest 18 helyet javítva a 71. helyre került a tavaszi ranglistán elfoglalt 89. helyezése után, 584 pontot gyűjtve a megszerezhető ezerből.A közép- és kelet-európai uniós országok közül Varsó jelentősen visszaesett, a felmérésbe bevont intézményi befektetők ezúttal 592 pontot adtak Varsónak a tavaszi 620 helyett, a lengyel főváros így 21 helyezéssel visszacsúszva a 66. helyen áll a márciusi 45. helyezése után. Moszkva a 83. helyre került, ugyanoda, ahová a tavaszi ranglistán, de befektetői értékelése 16 ponttal, 555-ről 571 pontra javult.London az új rangsorban 786, New York 788 pontot kapott a megszerezhető ezer pontból. A márciusban összeállított előző globális ranglistán London 794, New York 793 pontot szerzett, de a Z/Yen módszertani meghatározása szerint azok a pénzügyi központok, amelyeket húsz pontnál kisebb értékelési különbség választ el egymástól, gyakorlatilag azonos megítélésűnek tekinthetők. A szerdán ismertetett őszi GFCI-ranglistán London 8, New York 5 ponttal kevesebbet kapott, mint a tavaszi felmérésben.A Z/Yen szakértői az új összeállításhoz fűzött elemzésükben hangsúlyozzák, hogy a Brexit-folyamat teremtette bizonytalanságok miatt a befektetői felmérés Londonban dolgozó résztvevői kevésbé bizakodó véleményeket fogalmaztak meg London pénzügyi központként betöltött jövőbeni szerepéről. A Z/Yen elemzői kiemelték azt is, hogy Zürich, Frankfurt, Amszterdam, Bécs és Milánó egyaránt előrelépett az új ranglistán. A ház szerint nem kizárható, hogy e pénzügyi központok népszerűbbé válásához a Londont övező Brexit-bizonytalanság is hozzájárult.A cég szakértői hangsúlyozzák ugyanakkor azt is, hogy New York nem először szerezte meg az első helyezést London előtt - ez történt a 15., a 16. és a 17. GFCI-ranglistán is -, és London később valószínűleg ismét visszakerül a lista élére. Megfigyelhető ugyanakkor a nagy kínai központok előretörése: a harmadik helyezett Hongkong befektetői értékelése már csak 3 ponttal marad el Londonétól, Sanghaj bekerült az első öt közé, kiszorítva ebből az elit mezőnyből Tokiót, amely a 6. helyre lépett vissza, Peking pedig bekerült a felső tízes csoportba: a kínai főváros három helyet javítva a 8. helyen áll.