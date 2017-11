Megvan az amerikai adócsomag egyik lába kilőttek az indexek

Fontos esemény történt szerda este a Képviselőházban, hiszen a hetek óta "gyúrt" amerikai adócsomag átment, amelynek nyomán tehát az eddigi 35%-ról 20%-ra csökken a társasági adókulcs, illetve négy személyi jövedelemadó kulcs lépne hatályba. Fontos, hogy még a Szenátusnak is jóvá kellene hagynia egy ezzel megegyező szöveget, de a hírek szerint ott lényegesen eltérő terveken dolgoznak. Egyelőre tehát kérdéses, hogy mikor kerülhet majd az egységesre gyúrt szöveg Donald Trump elnök asztalára aláírásra.A piacokon azonban már ez a mai lépés is tovább fűtötte a hangulatot: a tegnap elért lokális mélypontok óta már lényeges az emelkedés. A három vezető index 0,9-1,4%-os ugrást mutat, a legnagyobbat a Nasdaq, amely új történelmi csúcsra is ért napközben 6806 ponton. A devizapiacokon nem látszik érdemi mozgás: az euró/dollár árfolyam egész nap 1,1770 körül ragadt, a WTI olajfajta árfolyama 0,2 dollárral 55,1 dolláron zárt.