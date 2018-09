Megvan az elemzők új kedvence: majdnem 150%-ot ment idén az informatikai cég

Emelte a Jeffries az AMD-re meghatározott célárát 22 dollárról 30 dollárra, mivel úgy vélik, a chipgyártónak jelentős technológiai előnye van régi riválisával, az Intellel szemben. A vételi javaslatukat továbbra is fenntartják - írja a CNBC.Ennek oka, hogy úgy tűnik, az AMD-nek sikerülni fog hamarosan egy olyan chipet összeraknia, melynek nagyobb lesz a tranzisztorsűrűsége, mint az Intel chipjeinek, melyre a közelmúltban nem volt példa.A Jeffries szerint az AMD a piac 12%-át megszerzi majd az új chippel, míg korábbi becslésük alig 8%-ról szólt majd.A Cowen is célárat emelt, 25 dollárról 30 dollárra és a Rosenblatt Securities is lépett, ők 27 dollárról 30 dollárra módosították a célárat.Az elemzők optimizmusára ma eddig 10%-ot emelkedett az AMD részvényeinek árfolyama. Csak idén eddig egyébként 144,8%-ot drágultak a kompjutercég papírjai, ezzel most az S&P 500 legjobban teljesítő részvénye.