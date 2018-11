Merkel világos üzenetet küldött - Semmilyen engedményre nem számíthat Putyin

Mi mindig azt mondtuk, hogy a szankciók összefüggnek a minszki megállapodások teljesítésével. Ha lesz valamilyen előrehaladás, akkor lehet beszélni bizonyos mérséklésről. Jelenleg viszont az látszik, hogy a minszki megállapodások nem teljesülnek, ezért Németország a szankciók folytatása mellett van

Oroszországnak, nagyon egyszerű dolgot kell tennie: ki kell vonulnia Ukrajnából, kivonnia a csapatait, és helyreállítani az ország területi egységét. Akkor béke lesz, és nem lesz szükség semmilyen szankcióra

A méltóság forradalma idején megerősödtek a német-ukrán kapcsolatok. Németország egyike Ukrajna legközelebbi partnereinek, és mi kiállunk Ukrajna területi egysége és jövőjének szabad megválasztása mellett

Az Európai Unió a Krím elcsatolása és a Donyec-medencei agresszió miatt vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben.- szögezte le Angela Merkel.Porosenko a Moszkva által Ukrajnával szemben csütörtökön életbe léptetett ellenszankciókról szólva kijelentette, hogy az tükrözi Oroszország "nem konstruktív" álláspontját.A szankcióval sújtott emberek listájáról megjegyezte, hogy az ukránok ezt másképpen fogják fel, számukra ez felér egy állami kitüntetéssel, és nagyon meg vannak sértődve azok, akik nem kerültek fel rá.Ugyanakkor a Kijevvel szembeni ellenszankció az elnök szerint mutatja azt is, hogy Moszkva nem hajlandó teljesíteni a minszki megállapodásokat.- fejtette ki az ukrán elnök.A német kancellár hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az ENSZ békefenntartó missziót küldjön a Donyec-medencébe.- hangoztatta Angela Merkel.A kancellár a donyec-medencei szakadárok által november 11-re tervezett "választásaival" kapcsolatosan leszögezte, hogy azok nem felelnek meg a minszki megállapodásoknak. Ugyanakkor köszönetet mondott az ukrán parlamentnek azért, hogy meghosszabbította a Donyec-medence különleges státusának hatályát.Kifejezte azt is, hogy Németország kész növelni pénzügyi segítségét Ukrajnának, emlékeztetve arra, hogy 2014 óta 490 millió euró támogatást nyújtottak az országnak, főként a kelet-ukrajnai konfliktus okozta humanitárius problémák megoldására.