Az amerikai tőzsdék vegyes zárása után érezhetően javult a részvénypiaci hangulat, az ázsiai tőzsdék erősödése után az irányadó európai részvényindexek is emelkednek ma, míg a tengerentúlon is emelkedéssel indult a pénteki kereskedés.

Bár a kereskedelmi háború miatt aggódó piaci szereplőket az amerikai kereskedelmi miniszter nyilatkozata óvatosságra intette, miután Wilbur Ross kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Kína nagyon messze van a megállapodástól, és továbbra is nagyon sok még a nyitott kérdés. A befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, a tengerentúlon különösen jól teljesítettek tegnap a technológiai papírok, miután a chipgyártó cégek közül több társaság is a vártnál kedvezőbb gyorsjelentést publikált.

A tengerentúli tőzsdék bár felemásan zárták a csütörtöki kereskedést, az ázsiai részvényindexek emelkedtek pénteken, miután az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírfolyamot a vártnál kedvezőbb technológiai gyorsjelentések szorították háttérbe. A kedvező részvénypiaci hangulat az európai piacnyitás után is kitartott, a kontinens börzéi a pénteki kereskedés második felében is emelkednek, a tengerentúli piacnyitáshoz közeledve 1,5 százalékos emelkedésével a DAX index teljesít a legjobban, a CAC40 mindemellett 0,9 százalékkal került ma feljebb.

Hétfőn napi limittel esett az Est Media árfolyama, miután a hétvégén hosszú betegség után elhunyt Andy Vajna filmproducer, akinek 5 százalék feletti tulajdonrésze volt az Est Mediában. Andy Vajna halála elbizonytalaníthatta a piaci szereplőket, azonban Balázs Csaba továbbra is optimista, a társaság egyetlen alkalmazottja a Portfolionak adott interjújában arról beszélt , hogy jelenleg is folytat tárgyalásokat potenciális befektetőkkel. Az Est Media árfolyama 7,9 százalékot esett ma, míg a részvény idén 15,9 százalékkal került lejjebb.

A francia pénzügyminiszter csütörtökön a davosi Világgazdasági Fórumon arról beszélt , hogy Carlos Ghosn lemond a Renault elnök-vezérigazgatói posztjáról, a Renault igazgatósága csütörtökön összeült, és elfogadták Carlos Ghosn lemondását. A Renault elnöki tisztségének betöltésére a Michelin főnökét kérték fel, Jean-Dominique Senard mögött ott állt az egyik legnagyobb tulajdonos, a 15 százalékos részesedéssel rendelkező francia állam is, míg a társaság vezérigazgatói posztját Carlos Ghosn egykori helyettese, Thierry Bollore töltheti be a jövőben. A bejelentéseket kedvezően fogadták a befektetők, a Renault árfolyama 3,5 százalékkal került feljebb.

Andy Vajna halálával gyakorlatilag lenullázódtak azok a tervek, amiket az Est Media nagytulajdonosa, Balázs Csaba és Vajna hajtott volna végre, pedig a filmügyi kormánybiztos média- vagy ingalanportfóliójának egyes elemei is bekerülhettek volna a tőzsdei cégbe. Most ott tart az Est Media, ahol egy éve, a jelenleg több mint 13 milliárd forint piaci értékű vállalat továbbra is üres, még bevétele sincs, csak a remény, hogy egy befektető fantáziát lát benne, és megtölti tartalommal. Balázs Csabával, az Est Media nagytulajdonosával beszéltünk, aki elmondta, jelenleg is folytat tárgyalásokat potenciális befektetőkkel.

tovább a cikkhez...