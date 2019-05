A hét harmadik napját eséssel zárták a tengerentúli tőzsdék, az európai börzéken irányadó mérsékelt erősödés után az amerikai részvénypiacokon is emelkedéssel indult a kereskedés, a hangulatot javíthatta az amerikai elnök nyilatkozata is, miután Donald Trump ma arról beszélt, hogy jól haladnak az USA és Kína kereskedelmi tárgyalások, és a kínai fél meg akar állapodni az Egyesült Államokkal. A csütörtöki piacnyitás után a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot erősödött, míg a Dow 0,2 százalékot emelkedett.

A Waberer's május elején tette közzé első negyedéves gyorsjelentését , bár a társaság árbevétele nőtt, azonban a megugró költségek és az alacsonyabb kapacitáskihasználtság hatására viszont jelentősen csökkent az EBITDA-ja. Részben ezekért, részben a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt, a vállalat üzemi szinten is veszteséges volt. A menedzsment jelezte, hogy több intézkedésük kedvező hatása az év második felében jelentkezhet érdemben. A társaság első negyedéves beszámolója után tovább esett az árfolyam, a Waberer's ma 7,1 százalékos esés után 1 115 forintnál új történelmi mélypontra esett, a társaság részvényárfolyama idén 51,5 százalékkal került lejjebb. A Waberer's részvényeit 5 100 forinton vezették be a magyar tőzsdére 2017 júliusában, a kibocsátási árhoz képest a cég részvényei mára az értékük 78,1 százalékát veszítették el.

Nagyot esett az Est Media 2019.05.30 11:15

Évek óta folyik az Est Media kálváriája, a mostanra teljesen kiürített, tevékenység, bevételek és profit nélküli, de a tőzsdén jelenleg is közel 10 milliárd forintot érő cég Andy Vajna halálával új irányt kaphatott volna, Vajna halálával azonban a startvonalhoz került vissza a cég. A társaság mögött állók célja továbbra is az, hogy tartalommal töltsék meg az Est Mediát, ehhez az igazgatóságba azt a Papp Istvánt választották be, aki korábban a Ciscónál, a T-Systemsnél és a Microsoftnál töltött be vezető pozíciót. Papp István az Est Media közgyűlése után a Portfolionak arról beszélt, hogy folyamatban van egy tranzakció, aminek a sikeres lebonyolításához iparági tapasztalatra van szükség, és ezen a területen vállalt szerepet a cégben.

A befektetők egy része az utóbbi időben azonban alighanem elbizonytalanodhatott az Est Media kilátásaival kapcsolatban, a társaság részvényárfolyama az elmúlt hetekben nagyot esett, a lejtmenet pedig csütörtökön is folytatódott, az árfolyam 5,9 százalékkal került ma lejjebb. A forgalom is jelentős, az Est Media részvényei 101,43 millió forintos forgalom mellett esnek, ami 21,8 százalékkal magasabb a papír idei, átlagos forgalmával összehasonlítva, az Est Media ezzel a negyedik legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, az OTP, a Richter és a Mol után.